محمد بن زايد: شهداؤنا الأبرار أضافوا للوطن عزاً ومجداً

العين (وام)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن شهداءنا الأبرار أضافوا للوطن عزاً ومجداً، وسيضيئون بتضحياتهم العظيمة مستقبل الوطن، ومنهم تستمد الأجيال اللاحقة قيماً أصيلة في الإخلاص والتفاني والشجاعة والإيثار والتضحية لأجل الوطن ورفعته.

وخلال تقديم سموه واجب العزاء في الشهيد أحمد خليفة سالم البلوشي الذي استشهد أثناء تأديته واجبه الوطني ضمن القوات المشاركة في عملية «إعادة الأمل» في اليمن مع قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، عبر سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الشهيد، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن ينزله منازل الصديقين والشهداء والأبرار وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

والتقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال زيارته أمس لمجلس العزاء في منطقة الطوية بمدينة العين أسرة الشهيد وذويه وتبادل الأحاديث معهم، مؤكدا سموه اعتزازه وفخره بأبنائه الشهداء وبمواقف ذويهم وأسرهم الذين يجسدون أروع المعاني في حب الوطن والثبات والحكمة والعزيمة وسمو النفس والوفاء.

وقال سموه إن هذه القيم التي تربى عليها أبناء الوطن والمواقف المشهودة لأبطالنا وشجاعتهم تلهمنا المزيد من الإصرار والعزيمة والقوة وتعزز من ثقتنا في مواصلة مسيرة الخير والنجاح لهذا الوطن الغالي.

قدم واجب العزاء إلى جانب سموه، سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.