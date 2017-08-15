فيديو.. محمد بن راشد: الصناعة الجوية ساعدت على تقارب الثقافات وترسيخ التواصل الإنساني

هامبورج (وام)

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مصنع طائرات إيرباص بمدينة هامبورج في ألمانيا، ورافقه سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي.

وتضمنت جولة صاحب السمو داخل مباني المصنع 4 محطات، الأولى، في قسم تجميع المكونات الأساسية لطائرات إيرباص A320 التجارية قصيرة المدى والمتوسطة ذات الجسم الضيق، وهي الطائرة التي يتخصص في تصنيعها مصنع هامبورج، إلى جانب تصنيع هياكل طائرات A380 العملاقة.

واطلع صاحب السمو ومرافقوه في المحطة الثانية على أجزاء من هياكل هذا الجيل الحديث من إيرباص والمخصصة لشركة «طيران الإمارات»، التي تستحوذ على 40% من إنتاج مصانع إيرباص من جيل A380 الضخمة.

وتوقف سموه في المحطة الثالثة من الجولة، حيث يتم تنفيذ التصاميم الداخلية لطائرات إيرباص A380 المخصصة لطيران الإمارات التي ستتسلمها الناقلة في المستقبل القريب، وشاهد سموه خلال توقفه في هذه المحطة آلية تركيب وتنفيذ التصاميم الداخلية الحديثة بالكامل.