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زار مصنع «إيرباص» في هامبورج واطلع على محطات الإنتاج

فيديو.. محمد بن راشد: الصناعة الجوية ساعدت على تقارب الثقافات وترسيخ التواصل الإنساني

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تاريخ النشر: الثلاثاء 15 أغسطس 2017

هامبورج (وام)

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مصنع طائرات إيرباص بمدينة هامبورج في ألمانيا، ورافقه سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي.

وتضمنت جولة صاحب السمو داخل مباني المصنع 4 محطات، الأولى، في قسم تجميع المكونات الأساسية لطائرات إيرباص A320 التجارية قصيرة المدى والمتوسطة ذات الجسم الضيق، وهي الطائرة التي يتخصص في تصنيعها مصنع هامبورج، إلى جانب تصنيع هياكل طائرات A380 العملاقة.

واطلع صاحب السمو ومرافقوه في المحطة الثانية على أجزاء من هياكل هذا الجيل الحديث من إيرباص والمخصصة لشركة «طيران الإمارات»، التي تستحوذ على 40% من إنتاج مصانع إيرباص من جيل A380 الضخمة.

وتوقف سموه في المحطة الثالثة من الجولة، حيث يتم تنفيذ التصاميم الداخلية لطائرات إيرباص A380 المخصصة لطيران الإمارات التي ستتسلمها الناقلة في المستقبل القريب، وشاهد سموه خلال توقفه في هذه المحطة آلية تركيب وتنفيذ التصاميم الداخلية الحديثة بالكامل.

وفي المحطة الرابعة، شاهد صاحب السمو كيفية وآلية عمل المختصين الفنيين في طلاء هياكل الطائرات من الخارج بألوان أسطول «طيران الإمارات» الضخم، الذي يضم حالياً نحو 96 طائرة من نوع A380 والمتوقع ارتفاع عددها إلى 100 طائرة بحلول نوفمبر من العام الجاري، وفي عام 2025 سيصل عدد طائرات A380 ضمن أسطول «طيران الإمارات» إلى 142 طائرة في إطار الاتفاقية الثنائية بين الشركتين، وبذلك تصبح «طيران الإمارات» الأولى عالمياً التي تمتلك هذا العدد الكبير من إيرباص A380. ... المزيد
     
 

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