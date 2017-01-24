هل الولادة القيصرية خطيرة .. وإلى أي مدى؟!

لندن (الاتحاد)

مع لجوء الكثير من السيدات الحوامل مؤخراً إلى الولادة القيصرية لعدة أسباب، منها رغبة بعضهن في تجنب الآلام الشديدة المصاحبة للولادة الطبيعية، تبرز العديد من الأسئلة المتعلقة بتلك العمليات وأخطارها على الأم والطفل.

لذلك، قدمت صحيفة الغارديان البريطانية عرضاً بأهم الأسئلة التي قد تدور في أذهان الكثير منا بشأن تلك العملية وإجاباتها، وهي:

1- هل الولادات القيصرية محفوفة بالمخاطر؟

لا توجد إجابة علمية ثابتة لذلك السؤال، فعلى سبيل المثال تقدر الكلية الأميركية لأطباء التوليد وأمراض النساء أن هناك أربع وفيات بين الأمهات لكل 100 ألف امرأة تلد طفلها بالطريقة الطبيعية مقارنة بـ13 لكل 100 ألف ولادة قيصرية، لكن جمعية علاج صدمات ما بعد الولادة وجدت أن معدلات الوفيات أقل بالنسبة للنساء اللواتي يستعدن للولادة القيصرية بشكل مسبق.

وفيما تحظى النساء اللواتي يلدن بعملية قيصرية بفترة نقاهة وعناية أطول في المستشفى، هناك أيضاً خطر أكبر لاستئصال الرحم والتعرض للسكتة القلبية أثناء إجراء العملية، على الرغم من تلك الاحتمالات لا تتخطى 0.03 و0.19 في المئة على التوالي في الحالتين.