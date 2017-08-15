ضربة إماراتية سعودية عُمانية لشبكات تهريب المخدرات

أبوظبي (الاتحاد)

أسهم تعاون مشترك بين أجهزة مكافحة المخدرات في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عُمان، عن ضبط 158 كيلو جراماً من مخدر الحشيش، وعدد مليونين و700 ألف قرص من أقراص الكبتاجون المخدرة، وإلقاء القبض على 12 متهماً من مهربي وتجار المخدرات في أربع عمليات «تسليم مراقب» تم تنفيذها خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأشار العقيد سعيد عبدالله السويدي، مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية، نائب رئيس مجلس مكافحة المخدرات، إلى أن القيادة العليا أولت أهمية كبيرة لمكافحة المخدرات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، مؤكداً أن توجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية التي شددت على ضرورة التصدي بحزم لمهربي وتجار المخدرات الذين يستهدفون دول الخليج العربي، ومنع استغلال أراضي الدولة في الإضرار بأي قطر خليجي أو عربي أو دولي من خلال تهريب المخدرات أو أي ملفات أمنية أخرى.

وذكر أن معلومات سرية وردت إلى مديرية مكافحة المخدرات بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي وإدارة مكافحة المخدرات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، أثمرت عن تنفيذ أربع عمليات «تسليم مراقب» خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، ثلاث عمليات كانت بالتعاون مع الجهاز النظير في المملكة العربية السعودية الشقيقة، والرابعة كانت بالتعاون مع الجهاز النظير في سلطنة عُمان الشقيقة.

وقال إن تنفيذ عمليات التسليم المراقب للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، يأتي التزاماً ببنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات لعام 1988، وفي إطار القانون الاتحادي رقم 39 لسنة 2006 في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، مشيراً إلى جهود وكفاءة عناصر مكافحة المخدرات بشرطة أبوظبي وشرطة الشارقة الذي دأبوا على جمع معلومات سرية عن شبكات تهريب المخدرات غاية في الأهمية، أدت إلى إبراز دولة الإمارات بشكل مشرف على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتأكيد أهميتها على الخريطة الأمنية لدول العالم.