ولد الشيخ: الأمم المتحدة لا تعترف إلا بالحكومة الشرعية

صنعاء (الاتحاد)

غادر مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد مساء أمس صنعاء، بعد زيارة استمرت يوماً واحداً، أجرى خلالها محادثات مع أعضاء الوفد الانقلابي في محادثات السلام المتعثرة، للدفع بجهود إنهاء الصراع في البلاد. وذكرت مصادر سياسية في صنعاء، أن المبعوث الأممي التقى ممثلي جماعة الحوثي وحزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه المخلوع علي صالح، وأنه ناقش معهم سبل استئناف محادثات السلام ووقف الأعمال القتالية، وفق رؤية قدمتها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب في اليمن المستمرة منذ 21 شهراً.

وقال ولد الشيخ للصحفيين قبيل مغادرته صنعاء: «الحل لدى اليمنيين..

المجتمع الدولي طرف، ونحن نقدم مقترحات وخريطة الطريق واضحة للحل»، مشيراً إلى أن «الكرة الآن في ملعب النخب السياسية اليمنية من الطرفين».

وذكر المبعوث الدولي أن موقف الأمم المتحدة ثابت من الحكومة اليمنية، «وأنها لا تعترف إلا بحكومة أحمد عبيد بن دغر»، موضحاً أن لقاءه وزير الخارجية في حكومة صنعاء، هشام شرف، تم بصفة الأخير «قيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام».

من جانبه، قال نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الخارجية عبد الملك المخلافي، الليلة: «إن الحكومة قدمت احتجاجاً رسمياً للمبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد على بعض اللقاءات التي عقدها في صنعاء».

وقال المخلافي في تغريدات على تويتر: «إن بعض اللقاءات التي عقدها ولد الشيخ في صنعاء «غير مقبولة»، و«تتناقض مع التزاماته وتصريحاته كمبعوث على الرغم من تصريحه الإيجابي بأن الأمم المتحدة لا تعترف إلا بالحكومة الشرعية».

وأضاف: «المدعو هشام شرف ليس له أي صفة تدعو المبعوث الأممي إلى لقائه، وتصريح المبعوث أنه التقاه بصفته الحزبية لا تعطي لهذا اللقاء مبرراً أو منطقاً»، لافتاً إلى أن لقاءات ولد الشيخ في صنعاء «كان يجب أن تقتصر على ممثلي الطرف الانقلابي في المشاورات وعدم القبول بخطة توريطه في لقاءات تتناقض مع التزامه الأممي».