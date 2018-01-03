فيربيك: فخور بالروح القتالية للاعبين

الكويت (الاتحاد)

أعرب الهولندي بيم فيربيك المدير الفني للمنتخب العماني، عن سعادته بتأهل فريقه إلى المباراة النهائية لـ «خليجي 23»، بعد الفوز على البحرين بهدف دون رد.

وأشاد بأداء لاعبيه مؤكداً أنه فخور بروحهم القتالية طوال المباراة وقال: الآن نستطيع التفكير في المباراة النهائية، مشيراً إلى أنه نجح في عزل لاعبيه وتهيئتهم نفسياً لخوض المباراة، من دون التفكير في النهائي، وأضاف: الأهداف تتحقق على مراحل، وحتى الآن حققنا أهداف تلك الفترة، علينا الاستعداد للمواجهة المقبلة.

وواصل: الحارس البحريني كان نجم الشوط الأول، وأنقذ فريقه من عدة فرص خصوصاً في الجزء الأخير من هذا الشوط، وتابع: كنت على يقين بأن المنافس سيلجأ للهجوم الضاغط في الشوط الثاني، لهذا تعمدت تهدئة إيقاع اللعب، لامتصاص الحماس البحريني، مع الاعتماد على شن هجمات مرتدة.

وحول تراجع الأداء في الشوط الثاني رغم تقدمه بهدف، قال فيربيك: لعبنا بطريقة جيدة خلال الشوط الأول، وسنحت لنا فرصاً لم نستغلها بالشكل المطلوب، ولم يكن أداؤنا متواضعاً، لكن الضغط البحريني المتواصل استنزف قوى اللاعبين وهذا سر التراجع، لكننا نستحق الوصول للنهائي.

وعن أسباب تأخر التدريبات أجاب فيربيك: نعم لقد تأخرت بالتغييرات بسبب تفكيري بالأشواط الإضافية في حال تحقيق البحرين للتعادل، لكن التغييرات أدت المطلوب منها وأسهمت في تثبيت وضع الفريق بالملعب.

وأكد فيربيك رضاه التام عن أداء مدافعيه رغم الانتقادات، وقال: لقد قدموا مباراة كبيرة بلا أخطاء وكذلك الحارس فايز الرشيدي لعب دوراً مهماً في الفوز.