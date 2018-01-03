فيربيك: فخور بالروح القتالية للاعبين

الكويت (الاتحاد)
أعرب الهولندي بيم فيربيك المدير الفني للمنتخب العماني، عن سعادته بتأهل فريقه إلى المباراة النهائية لـ «خليجي 23»، بعد الفوز على البحرين بهدف دون رد.
وأشاد بأداء لاعبيه مؤكداً أنه فخور بروحهم القتالية طوال المباراة وقال: الآن نستطيع التفكير في المباراة النهائية، مشيراً إلى أنه نجح في عزل لاعبيه وتهيئتهم نفسياً لخوض المباراة، من دون التفكير في النهائي، وأضاف: الأهداف تتحقق على مراحل، وحتى الآن حققنا أهداف تلك الفترة، علينا الاستعداد للمواجهة المقبلة.
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وحول تراجع الأداء في الشوط الثاني رغم تقدمه بهدف، قال فيربيك: لعبنا بطريقة جيدة خلال الشوط الأول، وسنحت لنا فرصاً لم نستغلها بالشكل المطلوب، ولم يكن أداؤنا متواضعاً، لكن الضغط البحريني المتواصل استنزف قوى اللاعبين وهذا سر التراجع، لكننا نستحق الوصول للنهائي.
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وأكد فيربيك رضاه التام عن أداء مدافعيه رغم الانتقادات، وقال: لقد قدموا مباراة كبيرة بلا أخطاء وكذلك الحارس فايز الرشيدي لعب دوراً مهماً في الفوز.