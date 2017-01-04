دبي (الاتحاد)
حصلت «مجموعة إعمار للضيافة»، التابعة لشركة «إعمار العقارية»، على شهادة الآيزو ISO 28000:2007 لنظام إدارة الأمن من المعهد البريطاني للمعايير (BSI)، لتكون بذلك أول شركة فندقية تحصل على هذا التصنيف المرموق في العالم.
وعقب عملية تقييم مكثفة لكل عناصر نظام إدارة الأمن، منح المعهد البريطاني للمعايير التصنيف، الذي يسري لمدة 3 سنوات إلى «مجموعة إعمار للضيافة» في خطوة تعكس الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها الشركة وجاهزيتها لتطبيق الإجراءات المناسبة لإدارة أي مخاطر أمنية والسيطرة عليها، بما في ذلك أمن الأصول، مثل المباني، وأمن البيانات والمعلومات.
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ويتيح تصنيف الآيزو &rlmISO 28000 :2007 لـ«مجموعة إعمار للضيافة» تطبيق وإدارة أنظمة أمن المعلومات والصحة والسلامة واستمرارية الأعمال ضمن كل عملياتها وبسلاسة فائقة، كما يشكل هذا التصنيف رافداً للخطط التوسعية للشركة نحو أسواق جديدة في الوقت الذي تؤسس فيه لإطار عمل قوي يتضمن أنظمة موثوقة وعالية الكفاءة لإدارة الأمن.
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وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في «مجموعة إعمار للضيافة» كريس نيومان: «تركز هذه الشهادة على كل العناصر المتعلقة بنظام إدارة الأمن وتعتبر التصنيف الوحيد من نوعه في القطاع اليوم، ويأتي فوزنا به ليجسد إمكاناتنا الكبيرة في مواجهة مخاطر الأمن والسلامة بأسلوب استباقي فعّال، كما يعكس التصنيف قدرتنا على تحسين الأداء على مستوى العمليات التشغيلية وإنفاق رأس المال وإدارة الكوادر، ما يعزز ركائزنا المالية القوية ويرسخ التزامنا بتزويد ضيوفنا بتجربة استثنائية بكل المقاييس، ونحن حريصون على أمن سلاسل التوريد الخاصة بنا وحسن إداراتها على كل المستويات، لتكون هذه الشهادة المرموقة حافزاً لنا على المضي قدماً في الارتقاء بعملياتنا نحو آفاق جديدة من التميز».