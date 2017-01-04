دبي (الاتحاد)

حصلت «‬مجموعة ‬إعمار ‬للضيافة»‬، ‬التابعة ‬لشركة «‬إعمار ‬العقارية»‬، ‬على ‬شهادة ‬الآيزو ‬ISO‭ ‬28000:2007 ‬لنظام ‬إدارة ‬الأمن ‬من ‬المعهد ‬البريطاني ‬للمعايير ‭(‬BSI‭)‬، ‬لتكون ‬بذلك ‬أول ‬شركة ‬فندقية ‬تحصل ‬على ‬هذا ‬التصنيف ‬المرموق ‬في ‬العالم.

وعقب عملية تقييم مكثفة لكل عناصر نظام إدارة الأمن، منح المعهد البريطاني للمعايير التصنيف، الذي يسري لمدة 3 سنوات إلى «مجموعة إعمار للضيافة» في خطوة تعكس الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها الشركة وجاهزيتها لتطبيق الإجراءات المناسبة لإدارة أي مخاطر أمنية والسيطرة عليها، بما في ذلك أمن الأصول، مثل المباني، وأمن البيانات والمعلومات.

ويقيم إطار عمل &rlmISO‭ ‬28000 ‬أنظمة ‬الأمن ‬كجزء ‬محوري ‬لعمليات ‬الشركات ‬وضمن ‬كل ‬أنشطتها، ‬وقيّم ‬فريق ‬المعهد ‬البريطاني ‬للمعايير ‬نظام ‬إدارة ‬الأمن ‬من ‬حيث ‬كيفية ‬تعامل «‬مجموعة ‬إعمار ‬للضيافة» ‬مع ‬المخاطر ‬الأمنية ‬والممارسات ‬التي ‬تتبعها ‬للحد ‬من ‬أثر ‬أي ‬مخاطر ‬محتملة.

ويتيح تصنيف الآيزو &rlmISO‭ ‬28000 :‬2007 ‬لـ«‬مجموعة ‬إعمار ‬للضيافة» ‬تطبيق ‬وإدارة ‬أنظمة ‬أمن ‬المعلومات ‬والصحة ‬والسلامة ‬واستمرارية ‬الأعمال ‬ضمن ‬كل ‬عملياتها ‬وبسلاسة ‬فائقة، ‬كما ‬يشكل ‬هذا ‬التصنيف ‬رافداً ‬للخطط ‬التوسعية ‬للشركة ‬نحو ‬أسواق ‬جديدة ‬في ‬الوقت ‬الذي ‬تؤسس ‬فيه ‬لإطار ‬عمل ‬قوي ‬يتضمن ‬أنظمة ‬موثوقة ‬وعالية ‬الكفاءة ‬لإدارة ‬الأمن.

وإضافة إلى تعزيز كفاءة التكاليف، يسلط التصنيف الضوء على أهمية التحسينات التي اعتمدتها «إعمار» في ممارسات إدارة الأصول، بما يضمن تحقيق العديد من المزايا التنافسية والتجارية، وبما يثري قيمة العلامة التجارية، يعكس التصنيف الالتزام «مجموعة إعمار للضيافة» باعتماد أنظمة الأمن والسلامة المتوافقة مع أعلى المعايير العالمية.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في «مجموعة إعمار للضيافة» كريس نيومان: «تركز هذه الشهادة على كل العناصر المتعلقة بنظام إدارة الأمن وتعتبر التصنيف الوحيد من نوعه في القطاع اليوم، ويأتي فوزنا به ليجسد إمكاناتنا الكبيرة في مواجهة مخاطر الأمن والسلامة بأسلوب استباقي فعّال، كما يعكس التصنيف قدرتنا على تحسين الأداء على مستوى العمليات التشغيلية وإنفاق رأس المال وإدارة الكوادر، ما يعزز ركائزنا المالية القوية ويرسخ التزامنا بتزويد ضيوفنا بتجربة استثنائية بكل المقاييس، ونحن حريصون على أمن سلاسل التوريد الخاصة بنا وحسن إداراتها على كل المستويات، لتكون هذه الشهادة المرموقة حافزاً لنا على المضي قدماً في الارتقاء بعملياتنا نحو آفاق جديدة من التميز».