سفينة مساعدات إماراتية إلى المكلا

المكلا (وام)

وصلت إلى ميناء المكلا اليمني، أمس، سفينة مساعدات إغاثية إماراتية تحمل على متنها أجهزة ومعدات طبية ومواد غذائية وتموراً ومستلزمات صحية، وذلك لدعم الجانب الصحي والإنساني بحضرموت.

تأتي هذه الشحنة التي تعد الثانية خلال الشهر الجاري، في إطار المساعدات الغذائية والطبية التي تقدمها دولة الإمارات دعماً للشعب اليمني الشقيق بتوجيهات من القيادة الرشيدة.

وأكد عبد الله المسافري رئيس فريق هيئة الهلال الأحمر الإماراتية بحضرموت، أن هذه السفينة تأتي امتداداً للجسر البحري الإغاثي الذي تسيره دولة الإمارات عبر هيئة الهلال الأحمر التي وضعت في أجندتها حزمة من المشاريع الإغاثية والتنموية.

وأوضح أن هذه الشحنة تأتي أيضاً في إطار الجهود الرامية لتخفيف العبء عن المواطنين اليمنيين في المجالات الصحية والإنسانية كافة، ومساعدة أهالي حضرموت عبر دعم وتطوير مشاريع البنية التحتية والاقتصادية. ولفت إلى أن السفينة تعد جزءاً من منظومة متكاملة لقوافل وجسور إغاثية ومساعدات إنسانية بحرية وبرية وجوية، وجزءاً أيضاً من البرامج التي تنفدها «الهلال الأحمر» الإماراتي بحضرموت وشبوة.

وعبّر سكان حضرموت عن تقديرهم للجهود الإغاثية التي تقوم بها دولة الإمارات لتخفيف المعاناة التي يعيشها الشعب اليمني.

وكانت سفينة تحمل مساعدات إماراتية جديدة لقطاع الكهرباء بساحل حضرموت، قد وصلت المكلا مطلع الشهر الجاري، من أجل صيانة المولدات الكهربائية المركزية والمحطات المتهالكة، ودعم منظومة الكهرباء بمديريات ساحل حضرموت.