تظاهرة حاشدة في لندن من أجل تصويت ثانٍ حول بريكست

لندن (أ ف ب)

تجمع آلاف المتظاهرين في لندن أمس للمطالبة بتنظيم استفتاء ثان حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وذلك في الذكرى الثانية للاقتراع الأول حول بريكست. ويشكل البرلمان وجهة المتظاهرين المناهضين لبريكست في هذه الذكرى للمطالبة «بتصويت شعبي» على الاتفاق النهائي الذي تبرمه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي، في حال تم التوصل إليه.

وقالت الإيطالية المقيمة في لندن كيارا ليدوري (40 عاماً) «لقد ذرفت الدموع حين حصل الاستفتاء، بدا الأمر وكأن المستقبل سيء جداً».

وأضافت «بريكست سيء جداً ليس فقط لأننا نريد أن نبقي الأمور كما هي وإنما لأنه من المهم البقاء داخل (التكتل) من أجل إحداث تغيير».

وكان وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون المؤيد للانسحاب من الاتحاد الأوروبي والذي قام بحملة في هذا الصدد، حذر رئيسة الوزراء تيريزا ماي من عملية خروج من الاتحاد الأوروبي «لا نهاية لها». وفي مقال كتبه في صحيفة «ذي صن» بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لعملية التصويت التاريخية لصالح انسحاب بريطانيا من التكتل، حذر جونسون من «بريكست بلا نهاية»، داعياً رئيسة الوزراء إلى «الإيفاء بالتفويض الذي منحها إياه الشعب وتحقيق بريكست بريطاني بشكل كامل».