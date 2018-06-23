إنقاذ 569 مهاجراً من البحر قبالة السواحل الإسبانية

تاريفا، إسبانيا(أ ف ب)

أعلنت هيئة «سالفامينتو ماريتيمو» الحكومية الإسبانية إنقاذ 569 مهاجرا صباح أمس في ثلاث عمليات أجراها جهاز الإنقاذ البحري الإسباني قبالة السواحل الإسبانية.

وتم إنقاذ 264 شخصا كانوا على متن 16 قاربا في مضيق جبل طارق، وأنزلوا في مرفأي طريفة وبرباط في الأندلس، إضافة إلى مئة وستة وسبعين آخرين أنقذوا في البحر المتوسط بين جنوب إسبانيا وشمال المغرب و129 شخصا قبالة سواحل جزيرة كناريا الكبرى في المحيط الأطلسي.

وحصلت عمليات إنقاذ هؤلاء، ومنهم قاصرون ونساء وأطفال، قبالة سواحل المغرب وأفريقيا جنوب الصحراء وفي آسيا أيضا، كما أوضح متحدث باسم الهيئة.

وتأتي عمليات الإنقاذ بعد ستة أيام وصول سفينة اكواريوس إلى فالنسيا والتي أنقذت 629 مهاجرا قبالة السواحل الليبية ومنعتها إيطاليا ومالطا من الرسو في موانئها.

وستكون مسألة استقبال المهاجرين التي تقسم الأوروبيين، محور قمة مصغّرة تعقدها 16 دولة أوروبية اليوم في بروكسل، مع امتناع دول مجموعة فيشيجراد (المجر وسلوفاكيا وبولندا وتشيكيا) عن المشاركة. ومن المفترض أن يتم التحضير في هذا اللقاء للقمة الأوروبية المرتقبة في 28 و29 يونيو في بروكسل والتي ستخصص إلى أزمة الهجرة.