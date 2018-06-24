ملايين الأتراك إلى صناديق الاقتراع اليوم

إسطنبول (وكالات)

أطلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومنافسه الرئيسي محرم انجي كل ما لديهما من قوة أمس في إسطنبول مع دخول حملتهما الانتخابية يومها الأخير عشية الاقتراع الأكثر شراسة الذي تشهده البلاد منذ سنوات.

ويصوت الأتراك اليوم الأحد في انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة دعا إليها أردوغان قبل عام ونصف العام من تاريخها الأصلي مع سعيه إلى الفوز بولاية جديدة من الدورة الأولى والحصول على أغلبية برلمانية قوية.

لكن بروز انجي كمرشح عن حزب الشعب الجمهوري وقيام تحالف واسع بين أطراف المعارضة جعلا الانتخابات أكثر صعوبة مما توقعه كثير من المحللين ولربما أردوغان نفسه.

وشهدت إسطنبول التي تعد حاسمة بالنسبة لنتيجة الانتخابات آخر تجمعات أجراها الرئيس من جهة ومنافسه الأبرز من جهة أخرى، إضافة إلى مرشحة اليمين القومي ميرال اكشينار. وفاجأ انجي الجميع، حيث أثبت نفسه كشخصية تتمتع بكاريزما عالية قادرة على تحفيز الجماهير. وحرص على عدم رفع شعار حزبه في أي من التجمعات، مقدماً نفسه بذلك على أنه مرشح المعارضة بأكملها، بينما رد على جميع هجمات أردوغان، محولاً الحملة إلى مبارزة بين الرجلين.