الجيش اليمني يحرر «المخا» وهادي يشيد بدور الإمارات

عقيل الحلالي، بسام عبد السلام، وام ووكالات (صنعاء، عدن)
حررت قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية بإسناد التحالف العربي أمس، مدينة المخا وميناءها «غرب محافظة تعز» بالكامل من مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.
وأشاد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بدور قوات دولة الإمارات الذي كان له الإسهام الفاعل في تحرير مدينة وميناء المخا، وغيرها من الانتصارات التي حققها الجيش على مختلف الجبهات، مثمناً دعم قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.
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وشدد الرئيس هادي على ضرورة مواصلة مثل هذه الانتصارات في المواقع والجبهات في مختلف المحافظات حتى يتم تطهيرها، وتخليصها من مليشيا الموت والدمار.
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