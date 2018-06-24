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الإمارات تدين تفجيراً إرهابياً استهدف رئيس زيمبابوي
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تاريخ النشر: الأحد 24 يونيو 2018

أبوظبي، هراري (وام، وكالات)

دانت دولة الإمارات بشدة التفجير الإجرامي الذي استهدف تجمعاً انتخابياً لرئيس زيمبابوي ايمرسون منانجاجوا، أمس، في محافظة «بولاوايو» جنوب البلاد وأدى إلى سقوط عدد من الجرحى. وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان، إن دولة الإمارات تدين وتستنكر هذا العمل الإرهابي الجبان الذي يستهدف زعزعة أمن واستقرار زيمبابوي عبر اللجوء إلى العنف.

وأكدت وقوف الإمارات وتضامنها مع زيمبابوي في مواجهة العنف ومحاولات تقويض الاستقرار.

وأعربت الوزارة عن حرصها على استقرار هذا البلد الصديق وعن تمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

وأعلن منانجاجوا أنه نجا من محاولة اعتداء استهدفت تجمعاً انتخابيا كان يشارك فيه بمدينة بولاوايو «جنوب» وأوقع العديد من الجرحى بينهم نائبا الرئيس. وبعد إجلائه من المكان دون أن يصاب بأذى، قال الرئيس «أنا معتاد على هذه المحاولات».

وقبل أقل من شهر من الانتخابات العامة ندد منانجاجوا مرشح حزب زانو- بي اف الحاكم بهذا العنف، داعياً مواطنيه إلى الهدوء. ... المزيد
     
 

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