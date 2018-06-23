مفوضية الانتخابات في كردستان تبدأ الفرز اليدوي

باسل الخطيب (أربيل)

أعلن مسؤول فرع أربيل في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات علي قادر أمس عن بدء عملية العد والفرز بشكل يدوي للانتخابات البرلمانية العراقية التي أجريت في 12 مايو الماضي.

وقال قادر إن إجراءات العد والفرز يدوياً بدأت أمس من قبل موظفي مكاتب المفوضية فقط لكن يمكن تكليف أشخاص آخرين أيضاً في حال تطلب الأمر ذلك. وأضاف أن «القضاة يقومون بالإشراف على عمل المفوضية ونحن بانتظار قرار الجهات العليا».

وأجريت الانتخابات النيابية العراقية في 12 مايو الماضي، فيما تبادلت كتل سياسية الاتهامات بالتزوير وطالبت قوى أخرى بإعادة العد والفرز يدوياً.

وأقر مجلس النواب العراقي إعادة فرز الأصوات بشكل يدوي على مستوى البلاد بعد مزاعم بحدوث انتهاكات واسعة النطاق.