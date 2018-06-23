مقتل جنرال من الحرس الثوري الإيراني في سوريا



تاريخ النشر: الأحد 24 يونيو 2018 طهران (أ ف ب) أعلن الحرس الثوري الإيراني أمس مقتل أحد جنرالاته في سوريا خلال مهمة تقديم استشارات للقوات الموالية للحكومة السورية. وجاء في نبأ قصير أوردته وكالة أنباء الحرس الثوري الإيراني أن «الجنرال الميداني شاهرخ دائي بور قتل في مدينة البوكمال في سوريا خلال مهمة تقديم استشارات» للقوات الموالية للحكومة السورية. وأفادت وسائل إعلام إيرانية أن دايي بور، قائد ميداني للقوات الإيرانية في محافظة حلب. وأفادت وكالة «فارس» أن دايي بور وهو من مقاتلي الحرب الإيرانية العراقية، قد قُتل صباح الجمعة في مدينة البوكمال، شرق سوريا، دون أن توضح كيفية مصرعه. وبحسب الوكالة، فقد كان دايي بور، متخصصاً ومدرباً على صواريخ «التاو»، وكذلك كان مدرباً على مضادات الدروع، كما كان يشرف على تدريب عناصر من ميليشيات حزب الله اللبناني على مدى السنوات الماضية، وقد تم إرساله من محافظة كرمنشاه الإيرانية للقتال في سوريا التي قُتل فيها 15 شخصاً، معظمهم من الحرس الثوري والباسيج. وبينما زعمت وكالات إيرانية أن الضابط الإيراني قتل «في مواجهة فلول داعش».