العبادي يتعهد بنزع سلاح الجماعات المسلحة

سرمد الطويل (بغداد)

تعهد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس بنزع سلاح الجماعات المسلحة في بلاده والتي وصفها بأنها «باتت تشكل تهديداً للدولة». وقال العبادي في محاضرة بجامعة الدفاع للدراسات العسكرية إن هناك جماعات استغلت الحرب ضد ما يسمى تنظيم (داعش) لتخزين السلاح من أجل «تهديد الدولة وأن يكونوا أقوى منها ويبتزوا المواطنين».

وأضاف أن «هذا الأمر لن نسمح به وهناك تخطيط عال وحكمة للوقوف بوجه هؤلاء وحصر السلاح بيد الدولة».

وعلى صعيد متصل شدد العبادي على أهمية الحفاظ على حيادية القوات المسلحة ومهنيتها وإبعاد تأثير الأحزاب عليها، مؤكداً أن المواطن العراقي حاليا لديه «ثقة كبيرة واحترام للقوات الأمنية بعد المكتسبات الأخيرة في الحرب ضد الإرهاب».

وطالب القوات العراقية باحترام حقوق الإنسان والتعامل مع المواطنين وفق المعايير القانونية «رغم كل الضغوطات التي تواجهها في العمل على الأرض».