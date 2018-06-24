الأمم المتحدة وواشنطن تطالبان بوقف العمليات العسكرية

نيويورك (وكالات)

طالب انطونيو جوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، بوقف فوري للمعارك العنيفة التي اندلعت مجدداً في جنوب غرب سوريا، وذلك من أجل حماية السكان المدنيين في هذه المنطقة.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم جوتيريس، إن الهجمات البرية والجوية أدت طرد آلاف المدنيين، مشيراً إلى أن هذه الهجمات من قبل القوات الحكومية على مناطق تسيطر عليها قوات المعارضة، تمثل تهديداً للسلم الإقليمي، وطالب كل أطراف الصراع باحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، ومن بين هذه الالتزامات حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.

كانت روسيا والولايات المتحدة والأردن اتفقت في العام الماضي على إنشاء منطقة في جنوب غرب سوريا عرفت بمنطقة تهدئة، وتقع هذه المنطقة على الحدود مع الأردن وهضبة الجولان المحتلة، كما أنها تقع على مسافة غير بعيدة عن العاصمة دمشق.

وتعد هذه المنطقة من بين آخر المناطق التي لا تزال المعارضة تسيطر عليها، وعاد الوضع إلى التوتر في الوقت الراهن في هذه المنطقة بعد أشهر ساد فيها الهدء على نطاق واسع.