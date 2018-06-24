مقتل 45 داعشياً بغارة عراقية استهدفت قياديين داخل سوريا

عواصم (وكالات)

شن الطيران الحربي العراقي أمس ضربة قاصمة لتجمع كبير لقيادة تنظيم داعش الإرهابي داخل الأراضي السورية، مما أسفر عن مقتل 45 عضواً بالتنظيم.

وجاء في بيان لقيادة العمليات المشتركة «نفذت طائرات إف-16 العراقية ضربة جوية موفقة استهدفت خلالها اجتماعاً لقيادات داعش في ثلاثة أوكار للعصابات الإرهابية وهي عبارة عن منازل يربطها خندق مع بعضها البعض في منطقة هجين داخل الأراضي السورية».

وأضاف البيان «أسفرت العملية حسب المعلومات الاستخبارية عن تدمير الأهداف بالكامل، وقتل نحو 45 إرهابياً بينهم ما يسمى (المشرف على ملف وزير الحرب - نائب وزير الحرب - عسكري الجزيرة - أحد أمراء الإعلام - ناقل بريد المجرم أبو بكر البغدادي - وأحد أعضاء لجنة المفوضة - قائد شرطة داعش - وإرهابي آخر يعد من أهم القيادات أيام تنظيم القاعدة)».

ونفذ الجيش العراقي عدة ضربات جوية ضد داعش في سوريا منذ العام الماضي بموافقة حكومة الرئيس بشار الأسد والتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة والذي يحارب الإرهابيين.