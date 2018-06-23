مقتل 3 جنود صوماليين



تاريخ النشر: الأحد 24 يونيو 2018 مقديشو (د ب أ) أعلنت جماعة «الشباب» الصومالية الإرهابية أمس أنها قتلت ثلاثة جنود من أفراد القوات الصومالية، في هجوم وقع بالقرب من بلدة «أفجوي»، التي تقع على بعد حوالي 30 كيلومترا شمال غرب مقديشو، طبقا لما ذكرته إذاعة «شبيلي» الصومالية. ووقع الهجوم في ضواحي المنطقة بعد أن نصب مقاتلون مدججون بأسلحة ثقيلة، ينتمون إلى جماعة «الشباب» كمينا لقافلة عسكرية، تابعة لقوات الاتحاد الأفريقي والجيش الصومالي. وزعمت الجماعة انتصارها على القوات المتحالفة، في المعركة، قائلة إنها أحرقت العديد من المركبات العسكرية.