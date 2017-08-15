رحيل الكاتب المغربي عبد الكريم غلاب

محمد نجيم (الرباط)

توفي، أمس الاثنين، الكاتب والروائي المغربي الكبير عبد الكريم غلاب، أحد أعمدة الأدب المغربي المعاصر عن سن 98 سنة، إذ ولد الفقيد بمدينة فاس سنة 1919 ودرس في جامعة القرويين قبل أن يتم دراسته في مصر التي حصل فيها من جامعة القاهرة على الإجازة في الأدب العربي، وتولى الراحل عبد الكريم غلاب مناصب سياسية وثقافية كثيرة، وأغنى الساحة الثقافية المغربية والعربية بعدد من الروايات من بينها:

«دفنا الماضي» و«المعلم علي»، التي اختيرت من بين أفضل 105 روايات عربية نشرت عبر التاريخ، وقد تم تدريسها في مختلف المدارس الثانوية عبر البلاد العربية، و«شروخ في المرايا» وهي الروايات التي فاز بها لثلاث مرات بجائزة المغرب للكتاب التي تعتبر أهم جائزة أدبية تمنح في المغرب، وله مؤلفات أخرى في السياسة والفكر والتأريخ والفقه الدستوري، وترجمت أعماله إلى عدد كبير من لغات العالم، وهو من المؤسسين الأوائل لاتحاد كتاب المغرب، وانتخب رئيسا لهذا الاتحاد العريق سنة 1968، كما تولى منصب نائب رئيس اتحاد الأدباء العرب من سنة 1968 حتى 1981، وهو عضو بارز من أعضاء الأكاديمية المغربية، وعضو في بيت الحكمة التونسي، وعضو مراسل في مجمع اللغة العربية ببغداد.