تونس تتسلم 9 عربات مدرعة أميركية لمجابهة الإرهاب

ساسي جبيل (تونس)

تسلّمت وزارة الداخلية، التونسية، هبة أميركية تتمثل في 9 عربات مدرعة مقدمة للفوج الوطني لمجابهة الإرهاب التابع للإدارة العامة لوحدات التدخل بتونس. وأكد وزير العدل والداخلية بالنيابة، غازي الجريبي، خلال حفل التسلم الذي أقيم بثكنة وحدات التدخل ببوشوشة بالعاصمة تونس، بحضور سفير الولايات المتحدة بتونس، دانييل روبنستين، أن «هذه العربات، وهي آخر دفعة ضمن برنامج تعاون متميز بين البلدين، ستعزز إمكانات الفوج الوطني للتصدي للجماعات والعناصر الإرهابية، وإجهاض مخططاتها».

من جانبه، قال السفير الأميركي، إن «النجاح الذي حققته تونس خلال الأعوام الأخيرة في بسط الأمن ومكافحة الجريمة وصّد العمليات الإرهابية، أظهر مدى قدرتها على التعامل مع كافة التهديدات والتحديات الأمنية». وأضاف أن العربات المدرعة المقدمة لتونس، من قبل بلاده، وهي من طراز «فورد بيت بول»، ستدعم جهود وحدات التدخل التابعة للأمن، وتمكنها من الإسهام على نحو أكبر، في دعم الأمن العام، وستعزز فعالية وحدات التدخل في مواجهة الإرهاب والتحديات الأمنية.

على صعيد متصل، تعمدت مجموعة إرهابية في تونس تعنيف راعي غنم أمس قرب جبل الشعانبي بولاية القصرين، وقطع جزء من أنفه، حسبما أفادت وزارة الدفاع التونسية في بيان أمس.

وأضاف البيان أن مجموعة إرهابية تعمدت الاعتداء بالضرب على الراعي أثناء صعوده الجبل لرعي الأغنام في منطقة عسكرية مغلقة وقطع جزء من أنفه قبل إطلاق سراحه.

وذكر البيان أن تشكيلة عسكرية تدخلت لنقله إلى المستشفى الجهوي بالقصرين بوساطة سيارة إسعاف عسكرية بعد أن اتصلت عائلته بالوحدات العسكرية للإعلام عن الحادث. ويرقد الراعي في المستشفى في وضع صحي حرج.

وتتكرر مثل هذه الاعتداءات التي تنفذها عناصر إرهابية متحصنة في الجبال ضد رعاة الأغنام لاتهامهم بالتخابر ضدهم لمصلحة الجيش.

وذكرت الوزارة أن وحدات من الجيش الوطني تقوم بتمشيط منطقة الاعتداء بحثاً عن العناصر الإرهابية.