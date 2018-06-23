إصابة فلسطيني بالضفة واعتقال 3 صيادين في غزة

رام الله (الاتحاد)

أصيب شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي، أمس، على حاجز الكونتينر بمحافظة بيت لحم جنوب الضفة المحتلة.

وأفاد مصدر أمني فلسطيني، أن شاباً أصيب برصاص حي بالقدم على حاجز الكونتينر، مشيراً إلى منع جنود الاحتلال الطواقم الطبية من الوصول إليه لإسعافه ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وزعمت قوات الاحتلال أن عناصر ما يسمى «حرس الحدود» أطلقوا النار على شاب فلسطيني بعد أن ترجل من سيارة عمومية وبيده جسم مشبوه.

من ناحية أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم صحفيين وعشرة متضامنين على الأقل خلال مشاركتهم في فعالية تضامنية مع السكان المهددة أراضيهم بالمصادرة في منطقة الحمرا القريبة من بلدة بني نعيم شرق مدينة الخليل بالضفة الغربية. واعتقلت بحرية الاحتلال الإسرائيلي أمس ثلاثة صيادين من بحر شمال قطاع غزة.

وأكدت لجان الصيادين في غزة أن بحرية الاحتلال رشت الصيادين وقاربهم بالماء قبل اعتقالهم ولا يعرف بعد مصير القارب.