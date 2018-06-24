الإمارات تدين العمل الإرهابي وتؤكد تضامنها مع إثيوبيا

أبوظبي، أديس أبابا (وام، وكالات)

دانت دولة الإمارات العربية المتحدة، بأشد العبارات، التفجير الإرهابي الذي استهدف تجمعاً جماهيرياً للدكتور أبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي في العاصمة أديس أبابا، أمس، وأسفر عن سقوط عدد من الجرحى، وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان، إن دولة الإمارات تدين هذا العمل الإرهابي الإجرامي الجبان الذي يستهدف زعزعة أمن واستقرار إثيوبيا ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

وأكدت موقف الإمارات الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف الجميع دون تمييز بين دين وعرق وأياً كان مصدره ومنطلقاته، داعية المجتمع الدولي إلى التكاتف لمواجهة هذه الآفة الخطيرة واجتثاثها من جذورها بما يكفل أمن العالم وسلامه.

وأعربت الوزارة، في ختام بيانها، عن تضامن دولة الإمارات مع إثيوبيا في مواجهة العنف والتطرف.. وتمنياتها للجرحى الشفاء العاجل.

وتسبب انفجار قنبلة أثناء احتشاد الآلاف من مؤيدي رئيس الوزراء الإثيوبي الدكتور أبي أحمد في العاصمة أديس أبابا، في مقتل شخص واحدٍ وإصابة 154 آخرين بجراح، إصابة عشرة منهم خطيرة. ووقع الهجوم بعد لحظات من انتهاء كلمة ألقاها أبي أمام عشرات الآلاف من المحتشدين في ميدان ميسكل بوسط أديس أبابا، وقال شاهد، إن حراساً اصطحبوا أبي بعيداً، فيما قال شاهد آخر إن الشرطة طرحت المهاجم أرضاً قبل انفجار القنبلة.