رئيس «سابراك»: قطر تستغل «المونديال» للهجوم على السعودية

أبوظبي (مواقع إخبارية)

أوضح رئيس منظمة سابراك الأميركية سلمان الأنصاري، أن النظام القطري حوَّل قنواته وإعلامييه وخلاياه الإلكترونية إلى وسائل لـ «النيل من المملكة العربية السعودية»، مؤكداً أن الدوحة وظَّفت مونديال روسيا 2018 في الهجوم على بعض الشخصيات السعودية، وتجاوز الهدف السامي من الرياضة في التقريب بين الشعوب إلى تصفية الحسابات وتنفيذ أجندات سياسية مسيئة للمملكة.

وأشار الأنصاري، إلى أن هذه الشخصيات تضمنت المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، في تجاوز واضح للهدف السامي من الرياضة في التقريب بين الشعوب إلى تصفية الحسابات وتنفيذ أجندات سياسية. وأكد أن الأجهزة المعنية داخل المملكة، كان من الطبيعي أن تتحرك لحماية المجتمع ومؤسساته، مضيفاً أن المملكة دولة قانون ومؤسساتها مصونة بموجب قوانينها وتشريعاتها. وأكد أن المملكة تلتزم بكل المواثيق والقوانين على المستويين المحلي والدولي، كما أن لها حقاً سيادياً في حماية مجتمعها من الخطابات التحريضية حفظاً لأمنها وأمن مواطنيها، حيث إن هذه المنصات الإعلامية قد تحدث فتنة في المجتمع لما تبثه من معلومات مغلوطة وإشاعات تعمل على تقويض وحدة المجتمع.