فرح يستعيد «محمد» على الطريق!

لندن (أ ف ب)

أعلن العداء البريطاني المولود في الصومال مو فرح، أنه سيستخدم اسم محمد بعد انتهاء مسيرته على المضمار وانتقاله إلى سباقات الطرق، بعيد بطولة العالم لألعاب القوى

وقال فرح: اسمي على الطريق هو محمد أشعر بأن «مو» انتهى. أحتاج إلى نسيان ما حققته وقمت به «على المضمار».

وأتت تصريحات فرح «34 عاماً» بعد إسدال الستارة على بطولة العالم 2017 التي أقيمت في لندن، وأحرز خلالها البريطاني ذهبية سباق 10 آلاف متر وفضية 5 آلاف متر.

وفي رصيد فرح على المضمار أربعة ألقاب أولمبية وستة ألقاب عالمية، إلا أن مسيرته تأثرت بمزاعم منشطات ارتبطت بمدربه الأميركي ألبرتو سالازار. ووجه العداء البريطاني في مؤتمر صحفي وداعي في لندن في وقت متأخر ليل الأحد، انتقادات لاذعة للصحافة على خلفية هذه القضية، متهماً إياها بمحاولة «تدمير» مسيرته.

ونفى فرح بشدة سابقاً هذه المزاعم التي وردت في تقرير المنشطات التي وردت في تقرير للوكالة الأميركية لمكافحة المنشطات.

وقال: يمكنكم أن تكتبوا ما شئتم، مضيفاً: الواقع هو أنني حققت ما حققته بفعل العمل الجاد والتفاني عاماً بعد عام.

وتابع: الأمر أشبه بأسطوانة تكرر نفسها. إذا كنت أنا قد تجاوزت الخط (المنشطات)، إذا كان ألبرتو قد تجاوز الخط، لماذا إعادة التذكير بذلك كل سنة، وجعله في صدارة العناوين أنا حققت ما حققته، وأنتم تحاولون تدميره.

وأخفق فرح في بطولة لندن في تحقيق ثنائية 5 آلاف و10 آلاف متر للمرة الثانية بعد مونديالي موسكو 2013 وبكين 2015. وحقق فرح هذه الثنائية كذلك في أولمبيادي لندن 2012 وريو دي جانيرو 2016.