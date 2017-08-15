لاينجن تاسعاً في سباق كولورادو الكلاسيكي

أبوظبي (الاتحاد)

فاز النرويجي فيجارد ستيك لاينجن من «فريق الإمارات» للدراجات بالمركز التاسع في التصنيف العام، لسباق كولورادو الكلاسيكي، فيما توج الإيطالي مانويل سيني من فريق «بي إم سي» بلقب الجولة، متقدماً على لاينجن بدقيقتين و21 ثانية.

تألف السباق من أربع مراحل تضمنت كل منها تحديا فريدا، بما في ذلك العديد من مسافات التسلق المرتفعة والمسارات المتعرجة والتي يتراوح ارتفاعها بين 1580 مترا إلى 3100 متر.

وقال ماريو سكيريا، المدير الرياضي لفريق الإمارات: تمكن الفريق من تقديم أداء طيب، لا سيما في المراحل الأكثر صعوبة، وجاء السباق حماسياً، وتمكن لاينجن من المحافظة على مركزه بين العشرة الأوائل في التصنيف العام ليفوز في النهاية بالمركز التاسع.

ويشارك فريق الإمارات في جولة إسبانيا التي تعد الجولة الثالثة والأخيرة من الجولات الكبرى لهذا الموسم، وتقام بين 19 أغسطس الجاري و10 سبتمبر، كما يشارك في سباق «يورو آيز سايكلاسيكس هامبورج» الذي يقام الأحد المقبل.

وكان الدراج السلوفيني ماركو كامب من فريق الإمارات- الذي يبلغ عمره 28 عاماً- أنهى امس الأول جولة «بينك بانك» في المركز الثاني لسباق السرعة في الجولة الأخيرة، وهو السباق الوحيد الذي يمر في هولندا وبلجيكا. وقال المدير الرياضي لفريق الإمارات: الفوز بمثابة مكافأة رائعة للفريق ككل، ودليل على الجهود التي تبذل، ولكن لسوء الحظ، لم نتمكن من تحقيق نتائج مميزة في التصنيف العام».