الحكومة اليمنية ترصد بالأرقام ضحايا الميليشيات في الحديدة

جنيف (الاتحاد، وكالات)

رصدت الحكومة اليمنية 279 حالة قتل و374 إصابة بحق المدنيين في الحديدة بينهم نساء وأطفال قبل انطلاق عملية استعادة المحافظة من قبل قوات الشرعية بدعم من التحالف العربي، وقال وزير حقوق الإنسان محمد عسكر في ندوة على هامش أعمال الدورة الـ38 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، تحت عنوان «كيف نحمي الحديدة « إن الميليشيات اختطفت صحفيين وناشطين وسياسيين وأكاديميين، لافتا إلى رصد الوزارة 862 حالة اعتقال و384 حالة إخفاء قسري و58 حالة تعذيب في سجون الحوثيين أدت إلى مقتل 11 معتقلا جراء التعذيب، إضافة إلى رصد تفجير 7 منازل تابعة لمعارضين.

وأشار عسكر إلى الإجراءات المتبعة قبل وأثناء العمليات العسكرية لحماية المدنيين في الحديدة ومنها التزام التحالف والحكومة بتطبيق مواد القانون الدولي الإنساني والمراجعة الشاملة للأهداف العسكرية والتأكد من توافقها مع القانون الدولي الإنساني ومراجعة كافة الوثائق والإجراءات المتعلقة بالتخطيط والتنفيذ العملياتي وإحالتها للفريق المشترك لتقييم الحوادث بشكل فوري لاستكمال الإجراءات والإعلان عن النتائج.

واستعرض أهم الوقائع التي تم توثيقها لانتهاكات الحوثيين في إعاقة وصول المساعدات الإغاثية إلى ميناء الحديدة وكذلك المبادرات والمطالبات التي تقدمت بها الحكومة الشرعية والأمم المتحدة بجعل ميناء الحديدة محايدا وهو ما رفضته الميليشيات أكثر من مرة. وطالب المجتمع الدولي بالضغط على الانقلابيين لإخلاء مدينة الحديدة من السلاح أو القبول بالسلام. داعياً جميع الأطراف إلى حماية المدنيين وتوفير ممرات إنسانية آمنة للنازحين. ومثمنا المبادرة الإنسانية التي أعلن عنها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والهلال الأحمر الإماراتي بتنفيذ جسر بحري وبري لإغاثة السكان في الحديدة.

إلى ذلك، تحتضن باريس بعد غد الثلاثاء ندوة حول الحالة الإنسانية في اليمن يتحدث خلالها عسكر عن الوضع الإنساني في مدينة تعز التي تعاني من حصار خانق منذ أكثر من عامين وما آلت إليه الأوضاع الصحية والمعيشية من تدهور خطير تسبب في وفاة العديد من المدنيين، فضلا عن التطورات الخطيرة جراء ممارسات الميليشيات في الحديدة.