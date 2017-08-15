«حلبة ياس» تستقطب الآلاف من عشاق الرياضة

أبوظبي (الاتحاد)

حققت البرامج المسائية التي تقدمها حلبة مرسى ياس، والتي تقام بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، أرقامًا هائلة في عدد المشتركين الذين يتواجدون أسبوعيًا في الحلبة خلال النصف الأول من العام، لتثبت بذلك أنها المكان الأمثل لممارسة الرياضة والمحافظة على اتباع نمط حياة صحي وتطوير اللياقة البدنية، إلى جانب استضافتها المسابقات العالمية والمحلية لرياضة السيارات.

واستقطبت الفعاليات المسائية «إبدأ في ياس، تدرب في ياس، الرياضية في ياس» الآلاف من عشاق الرياضة لممارسة تمارينهم المفضلة على مسار الحلبة الشهير وموطن سباق الفورمولا-1.

وخُصصت فعالية «إبدأ في ياس» لممارسة رياضة المشي الجري أو ركوب الدراجة الهوائية، بينما تختص فعالية «تدرب في ياس» على إجراء مجموعة من التمارين الرياضية على حلبة الفورمولا-1 أو التنزه عند الغروب مع العائلة. ويعد برنامج «الرياضة في ياس» مبادرة تدريبية خاصة لتشجيع السيدات على اتباع نهج حياة رياضي وممارسة أنشطة لياقة بدنية ممتعة وصحية ومرحة في خصوصية تامة وبيئة آمنة.

ولقد تم إدراج رياضة «الكروس فيت» مؤخراً إلى برنامج «الرياضة في ياس»، والتي تقام تحت إشراف فريق من «سيدات ياس»، ويعد هذا البرنامج أحد أهم البرامج الهامة في تطوير العضلات والمحافظة على اللياقة البدنية لدى السيدات.

وإلى جانب البرامج المسائية، تستمر حلبة مرسى ياس بتقديم تجارب القيادة والركوب على متن أسطول سياراتها الفاخرة الذي يضم مجموعة من السيارات الرياضية ومنها آستون مارتن جي تي 4، ومرسيدس أيه إم جي، وجاكوار آف تايب آس كوبيه، وفورمولا ياس 3000.

وتقام جميع تجارب القيادة على مسار الحلبة وتحت إشراف نخبة من السائقين الذي يتمتعون بسنوات من الخبرة، وتستمر عروض الصيف حتى 31 أغسطس والتي تمنح عشاق السرعة والسيارات حسومات تصل إلى 25% على تجارب القيادة.

وصرح أحمد الكعبي، رئيس الشؤون الحكومية في حلبة مرسى ياس: «أثبتت الحلبة مجددًا أنها المكان الأفضل الذي يحتضن برامج تدريبية وفعاليات مجتمعية مجانية إلى جانب تجارب القيادة الممتعة التي نطورها سنويًا وندخل عليها أسلوباً جديداً يضفي مزيدًا من متعة القيادة على مسار الحلبة».