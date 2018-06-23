مقتل 10 قيادات للحوثيين بمعارك البيضاء

صنعاء، عدن (الاتحاد، وكالات)

أعلن الجيش اليمني مقتل 10 قيادات ‏ميدانية من ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من ‏إيران في المعارك التي وقعت في جبهة الملاجم ‏بمحافظة البيضاء.‏ وقال موقع «26 سبتمبر» الإلكتروني التابع لوزارة الدفاع الذي نشر أسماء القتلى، إن المعارك أسفرت عن تحرير ‏مناطق واسعة بلغت مساحتها أكثر من 50 كيلومتراً، تمتد من عقبة القنذع مروراً بالجريبات ‏والخط الإسفلتي وصولاً إلى منطقة فضحة بمديرية ‏الملاجم.‏

وأشاد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بالانتصارات التي يحققها الجيش في البيضاء، وأكد خلال اتصاله بقائد اللواء 173 العميد صالح عبدربه المنصوري على أهمية مواصلة مثل هذه الانتصارات حتى تطهير المحافظة بالكامل من الميليشيات. بينما أكد المنصوري مواصلة العمليات العسكرية الرامية إلى تطهير البيضاء وتخليصها من الحوثيين، مشيراً إلى ما يتمتع به الجيش من معنويات قتالية عالية لمواصلة تحقيق الانتصارات، وصولاً إلى صنعاء.

وأحرز الجيش اليمني، تقدماً ميدانياً جديداً في ‏مديرية نهم شرقي صنعاء بعد معارك مع ميليشيات الحوثي. وأوضح مصدر عسكري أن قوات الجيش ‏تمكنت من تحرير تباب صالح علي وسلسلة ‏تباب الرُباح ووادي محلي في معارك ‏أسفرت عن مقتل عشرات الانقلابيين وأسر آخرين، لافتاً إلى أن مقاتلات التحالف العربي شنت سلسلة غارات ‏استهدفت مواقع وتعزيزات الميليشيات في الجبهة.‏ في وقت حولت الميليشيات المجمع الحكومي في محافظة حجة إلى مستشفى ميداني عقب تزايد أعداد القتلى والجرحى من مقاتليها القادمين من جبهتي حرض وميدي وأيضاً جبهات الساحل الغربي في الحديدة.

وشن التحالف ما لا يقل عن 30 غارة جوية على مواقع وتجمعات لميليشيات الحوثي في محافظة صعدة شمال اليمن. وقالت مصادر إن 21 غارة جوية استهدفت مواقع في مديرية رازح الحدودية مع السعودية، فيما دمرت أربع غارات موقعين للمتمردين في منطقة «لية» بمديرية الظاهر المجاورة، وأصابت غارتان هدفين للحوثيين في منطقة «العطفين» بمديرية كتاف. ورصد سكان غارات أخرى في مديريات حدودية شمال وشمال غرب صعدة خلفت قتلى وجرحى في صفوف الانقلابيين وخسائر مادية كبيرة.

وسيطرت قوات الجيش على مناطق جديدة، إثر معارك خاضتها ضد الحوثيين في محافظة لحج. وقال بيان إن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران التحالف، واصلت تقدمها الميداني لاستكمال تحرير مديرية القبيطة شمالي لحج لليوم الثاني على التوالي. وأضاف أن قوات الجيش والمقاومة، تمكنت من تحرير مناطق العنين وجبل موجر ومناطق صبيح والتحمت بجبهة العمالقة في سوق الخميس بمديرية القبيطة. وأوضح أن هذه القوات ستتحرك نحو تحرير مناطق المرابحة في المديرية ذاتها». وأفاد أن المعارك لا تزال مستمرة وسط تقدم ثابت لقوات الجيش وفرار جماعي لعناصر الميليشيات نحو مناطق المرابحة التي تتجه القوات صوبها لتحريرها.