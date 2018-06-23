مقتل 10 قيادات للحوثيين بمعارك البيضاء

صنعاء، عدن (الاتحاد، وكالات)
أعلن الجيش اليمني مقتل 10 قيادات ميدانية من ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في المعارك التي وقعت في جبهة الملاجم بمحافظة البيضاء. وقال موقع «26 سبتمبر» الإلكتروني التابع لوزارة الدفاع الذي نشر أسماء القتلى، إن المعارك أسفرت عن تحرير مناطق واسعة بلغت مساحتها أكثر من 50 كيلومتراً، تمتد من عقبة القنذع مروراً بالجريبات والخط الإسفلتي وصولاً إلى منطقة فضحة بمديرية الملاجم.
وأشاد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بالانتصارات التي يحققها الجيش في البيضاء، وأكد خلال اتصاله بقائد اللواء 173 العميد صالح عبدربه المنصوري على أهمية مواصلة مثل هذه الانتصارات حتى تطهير المحافظة بالكامل من الميليشيات. بينما أكد المنصوري مواصلة العمليات العسكرية الرامية إلى تطهير البيضاء وتخليصها من الحوثيين، مشيراً إلى ما يتمتع به الجيش من معنويات قتالية عالية لمواصلة تحقيق الانتصارات، وصولاً إلى صنعاء.
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وشن التحالف ما لا يقل عن 30 غارة جوية على مواقع وتجمعات لميليشيات الحوثي في محافظة صعدة شمال اليمن. وقالت مصادر إن 21 غارة جوية استهدفت مواقع في مديرية رازح الحدودية مع السعودية، فيما دمرت أربع غارات موقعين للمتمردين في منطقة «لية» بمديرية الظاهر المجاورة، وأصابت غارتان هدفين للحوثيين في منطقة «العطفين» بمديرية كتاف. ورصد سكان غارات أخرى في مديريات حدودية شمال وشمال غرب صعدة خلفت قتلى وجرحى في صفوف الانقلابيين وخسائر مادية كبيرة.
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