وليد فاروق (دبي)

أهدى اتحاد الإمارات للرماية والقوس والسهم الإنجاز القاري الكبير الذي حققه بطلنا سيف خليفة بن فطيس صاحب ذهبية «الأسكيت» في بطولة آسيا إلى القيادة الرشيدة للدولة، على رعايتها ودعمها رماية الأطباق.

وكان اتحاد الرماية والقوس والسهم قد نظم استقبالاً حافلاً لنجمنا ابن فطيس بطل آسيا لدى عودته إلى دبي مساء أمس الأول، عقب حصوله على ذهبية المركز الأول لمنافسات الأسكيت، ضمن فعاليات البطولة الآسيوية السابعة للرماية على الأطباق، التي أقيمت في العاصمة الكازاخستانية أستانا، ليهدي الإمارات إنجازاً جديداً في واحدة من أقوى البطولات المصنفة قارياً.

حضر الاستقبال كل من عبد الله بن يعقوب الزعابي الأمين العام للاتحاد، وربيع أحمد العوضي رئيس لجنة الأطباق «الخرطوش»، وسعيد القاسمي رئيس لجنة الاستثمار، وصلاح خادم سرور رئيس اللجنة الفنية، وحسن النعيمي رئيس اللجنة القانونية، ود.محمد عامر المدير الفني للاتحاد، وعدد من الرماة.

ومن جانبه أكد اللواء راشد خميس بن عابر الهاملي، رئيس اتحاد الرماية والقوس والسهم، أن فوز بطلنا سيف بن فطيس بالمركز الأول والميدالية الذهبية، يترجم توجهات ورؤى قادتنا الذين يحثون شبابنا دائماً على الحصول على المركز الأول؛ لأن طعم الذهب له مذاق آخر.