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بعد أن رفع علم الدولة في أقوى البطولات القارية

استقبال «ذهبي» لـ«ابن فطيس» بطل آسيا في «الأسكيت»
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تاريخ النشر: الثلاثاء 15 أغسطس 2017

وليد فاروق (دبي)

أهدى اتحاد الإمارات للرماية والقوس والسهم الإنجاز القاري الكبير الذي حققه بطلنا سيف خليفة بن فطيس صاحب ذهبية «الأسكيت» في بطولة آسيا إلى القيادة الرشيدة للدولة، على رعايتها ودعمها رماية الأطباق.

وكان اتحاد الرماية والقوس والسهم قد نظم استقبالاً حافلاً لنجمنا ابن فطيس بطل آسيا لدى عودته إلى دبي مساء أمس الأول، عقب حصوله على ذهبية المركز الأول لمنافسات الأسكيت، ضمن فعاليات البطولة الآسيوية السابعة للرماية على الأطباق، التي أقيمت في العاصمة الكازاخستانية أستانا، ليهدي الإمارات إنجازاً جديداً في واحدة من أقوى البطولات المصنفة قارياً.

حضر الاستقبال كل من عبد الله بن يعقوب الزعابي الأمين العام للاتحاد، وربيع أحمد العوضي رئيس لجنة الأطباق «الخرطوش»، وسعيد القاسمي رئيس لجنة الاستثمار، وصلاح خادم سرور رئيس اللجنة الفنية، وحسن النعيمي رئيس اللجنة القانونية، ود.محمد عامر المدير الفني للاتحاد، وعدد من الرماة.

ومن جانبه أكد اللواء راشد خميس بن عابر الهاملي، رئيس اتحاد الرماية والقوس والسهم، أن فوز بطلنا سيف بن فطيس بالمركز الأول والميدالية الذهبية، يترجم توجهات ورؤى قادتنا الذين يحثون شبابنا دائماً على الحصول على المركز الأول؛ لأن طعم الذهب له مذاق آخر.

وأشاد رئيس الاتحاد بالمستوى المتميز للرامي المبدع سيف بن فطيس والذي اعتاد أن يهدي رماية الإمارات الذهب الخالص، ليس على صعيد آسيا، بل على صعيد كؤوس وبطولات العالم، منتهزاً الفرصة لتوجيه الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، لرعايته الرياضة والرياضيين، والى الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، لدعمه رماية الأطباق. ... المزيد
     
 

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