عدن (الاتحاد، وام)

أشاد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أمس بدور وجهود قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية وبمشاركة فاعلة من دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم اليمن وشرعيته الدستورية، وحيا خلال استقبال ممثل وزارة الداخلية الإماراتية، وقائد قوات التحالف العربي بمحافظة حضرموت بحضور رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر ووزير الداخلية أحمد الميسري ومحافظ حضرموت اللواء فرج البحسني، الدور الإماراتي الفاعل وإسهاماته الميدانية على مختلف الصعد في الجمهورية اليمنية.

وثمن الرئيس اليمني التعاون الأخوي الصادق مع الأشقاء في دول التحالف العربي الذي روته دماء الشهداء الزكية التي سالت على أرض اليمن منطلقة من أواصر الهوية والمصير المشترك. وتم خلال اللقاء بحث التنسيق والأعمال المستقبلية الداعمة المقدمة من الإمارات لتطوير ودعم الأمن العام في محافظة حضرموت، فيما استعرض رئيس لجنة الشرطة الخطة الموضوعة لتأهيل الأمن العام بمحافظة حضرموت في إطار تعزيز التعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين على مختلف المستويات.

بدوره، أعرب نائب الرئيس اليمني علي محسن صالح الأحمر عن الشكر الجزيل لدول التحالف وفي مقدمتها السعودية والإمارات لدعمها المستمر لأمن اليمن واستقراره، والحفاظ على هويته وسلامة أراضيه. وقال إن مشروع إيران في اليمن الذي تمثله ميليشيات الحوثي الإرهابية، آيل للسقوط بفضل العزيمة والإصرار والتضحيات التي تبذلها قوات الجيش وقوات التحالف والبطولات التي يسطرونها في معركة الهوية والمصير، مؤكداً أنه لا تهاون أبداً مع من يهدد أمن اليمن والمنطقة والسلم الدولي ويرفض الخضوع للسلام والحوار.

وحث على مضاعفة الجهود والاستمرار في العمليات العسكرية حتى تحرير كل شبر من أرض الوطن وتحقيق السلام المنشود، داعياً أبناء الجيش والأمن واليمنيين إلى الالتفاف حول الشرعية لتخفيف معاناتهم وتحقيق طموحاتهم في بناء اليمن الاتحادي القائم على العدالة والمساواة والحكم الرشيد.

وحضر الأحمر التشييع الرسمي والشعبي بمدينة مأرب لجثمان العميد أحمد بن صالح العقيلي قائد اللواء 153 مشاة، وقال «إن هذه التضحيات التي يبذلها اليمنيون تهدف إلى رفض الاستعباد وتحقيق الحرية ضد ميليشيات الحوثي الإيرانية التي هدمت اليمن ومزقت نسيجه الاجتماعي بتعبئتها الطائفية والمناطقية والعنصرية، في وقتٍ كان اليمنيون قبل انقلاب هذه الميليشيات إخوة لا يفرقهم شيء». وحذر من الانجرار خلف هذه الدعوات الطائفية والمناطقية والسلالية النتنة التي تتبناها الميليشيات، والتمسك بالإخاء وتوحيد الصف والاحتشاد خلف الشرعية بقيادة هادي. وعقد الأحمر اجتماعاً بقيادة المنطقة العسكرية السادسة، حيث اطلع على سير العمليات العسكرية وجهود استكمال التحرير وأوضاع الوحدات العسكرية، مشيداً بالملاحم التي يسطرها أبطال الجيش بدعم الأشقاء في التحالف والانتصارات التي يحرزونها في سبيل استكمال التحرير، وأكد أنه لا خيار سوى دحر وهزيمة المشروع الإيراني في اليمن ولا يوجد خيار آخر غيره وأنه لا عزة لليمنيين إلا باستعادة دولتهم وشرعيتهم وإنهاء الانقلاب.