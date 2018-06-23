الكويت: الدور الإنساني للتحالف مستمر حتى بسط «الشرعية»



تاريخ النشر: الأحد 24 يونيو 2018 جدة (وكالات) أكد وزير الإعلام، وزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي محمد الجبري أمس أهمية وضع خريطة طريق إعلامية لشرح أبعاد عملية تحرير مدينة الحديدة الحيوية بموقعها الاستراتيجي وأهمية مينائها كأحد أهم المنافذ اليمنية. واعتبر في كلمة أمام اجتماع وزراء الإعلام في دول التحالف لدعم الشرعية في اليمن في جدة أن تحرير الحديدة سيشكل إضافة جديدة يحققها التحالف لضمان المساعدات الإنسانية والإسراع في إنجاح العملية السياسية والوصول إلى حل للنزاع القائم في اليمن. وشدد على أن هذا الدور الإنساني للتحالف لم يبدأ أو ينتهي في عملية تحرير الحديدة بل سيبقى حتى نهاية ما يواجهه اليمن وتمكين الشرعية من بسط سيادتها وتمكينها من أداء عملها وفق المرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216.