22 ميدالية لمنتخب الجو جيتسو في «آسيوية هانوي»

هانوي (الاتحاد)

حقق أبطال الجو جيتسو إنجازاً كبيراً يضاف إلى رصيد الإمارات، وإلى رصيدهم الشخصي على المستوى الآسيوي، وحلّق لاعبو ولاعبات منتخب الإمارات بـ22 ميدالية ملوّنة في البطولة الآسيوية الثانية التي استضافتها العاصمة الفيتنامية هانوي يومي السبت والأحد، ونظمها الاتحاد الآسيوي للجو جيتسو برئاسة عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي.

وحصل نجوم ونجمات منتخبنا الوطني على 10 ذهبيات، و8 ميداليات فضية، و4 برونزيات، حيث حلّق بالذهب كل من فيصل الكتبي في الوزن المفتوح، وعبيد سالم النعيمي في وزن 56 كجم، وسعيد المزروعي في وزن 62 كجم، وعمر الفضلي في وزن 66 كجم، وطالب الكربي في وزن 69 كجم، وحميد ياسر الكعبي في وزن 73 كجم، وزايد الكعبي في وزن 94 كجم، وخليفة حميد الكعبي في وزن 60 كجم، وحصة الشامسي في وزن 63 كجم للفتيات، ومهرة الهنائي في وزن 52 كجم.

أما بالنسبة للميداليات الفضية، فكانت من نصيب فيصل الكتبي في وزن 94 كجم، ويحيى الحمادي في الوزن المفتوح، وحمد محمد نواد في وزن تحت 60 كجم، وزايد المنصوري في وزن 62 كجم، وخلفان بالهول في وزن تحت 85 كجم، وموزة الشامسي في وزن 48 كجم، وبشاير فارس المطروشي في وزن 63 كجم، ووديمة اليافعي في وزن 44 كجم. وكانت الميداليات البرونزية من نصيب يحيى الحمادي في وزن 110 كجم، وريم عبدالكريم الهاشمي في وزن 48 كجم، ونور يوسف محمد الحمادي في وزن 52 كجم، وسلوى آل علي في وزن 95 كجم.

وسوف تظل في الذاكرة أهم إنجازات فيتنام أنها البطولة القارية الأولى التي تشهد فوز لاعبتين إماراتيتين بذهبيتين في أي رياضة قتالية بالدولة، وهن مهرة الهنائي وحصة الشامسي، كما أنها البطولة القارية التي تشهد أعلى وأكبر حصيلة من إنجازات الذهب والفضة في الجو جيتسو، وفي أي رياضة من الرياضات القتالية وغير القتالية بشكل عام.