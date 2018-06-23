الإرياني: لا خيار إلا قطع ذراع إيران في اليمن

جدة (وكالات)

اتهم وزير الإعلام اليمني معمر بن مطهر الإرياني، ميليشيات الحوثي الانقلابية الإيرانية برفض كل الدعوات والمناشدات بالعودة إلى جادة الحق والصواب وتسليم السلاح والانخراط في عملية سياسية شاملة، وفقاً للمرجعيات المتفق عليها المتمثلة بالمبادرة الخليجية، وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل والقرارات الدولية، وفي مقدمتها القرار 2216. ودعا، في كلمة أمام اجتماع وزراء إعلام دول تحالف دعم الشرعية في اليمن في جدة، إلى وضع استراتيجية إعلامية تواجه مشاريع إيران الطائفية في المنطقة، وتعزز التعاون الإعلامي المشترك من أجل تدعيم دور المؤسسات اليمنية في مواجهة المشاريع الطائفية ومكافحة الإرهاب والتطرف، وخلق وعي مجتمعي على المستويات كافة.

وقال: «إن الحكومة اليمنية تعمل بدعم من التحالف على مسارات ثلاثة تتمثل في تحرير ما تبقى من الأراضي اليمنية التي تقع تحت سيطرة ميليشيات الحوثي الإيرانية، وتطبيع الأوضاع، وتقديم الخدمات في المناطق المحررة ومكافحة الإرهاب والتطرف». وأشار إلى أن اليمن عانى، خلال السنوات الماضية، جراء الانقلاب الحوثي في المجالات كافة، من بينها تدمير المنشآت العامة والخاصة والبنى التحتية، واستنزاف الموارد والاقتصاد وانتهاك حقوق الإنسان وزراعة الألغام، بالإضافة إلى تمزيق النسيج الاجتماعي للشعب اليمني الذي عاش قروناً من التسامح والتعايش، وقبل أن تأتي تلك الميليشيات الطائفية لتزرع الأحقاد بين أبناء الوطن الواحد.

ولفت إلى أن دول التحالف كانت ولا تزال داعمة لأشقائها في اليمن من خلال معركة إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة وإعادة بناء ما دمرته الحرب. وقال «إن تجربتنا مع الميليشيات مريرة، وليست وليدة اليوم، ولكنها تمتد لما يقارب العقدين من الزمن، فقد تعودنا منها الغدر والخيانة ونكث العهود ونقض كل الاتفاقيات الموقعة معها.

وأكد الإرياني أنه لم يعد هناك إلا خيار واحد هو قطع ذراع إيران في اليمن واستعادة ما تبقى من الأراضي التي تسيطر عليها تلك الميليشيات الإجرامية حتى يعود الأمن والاستقرار والتنمية والحياة الكريمة للشعب اليمني الذي تعرض لأبشع أنواع القمع والبطش والتهجير. وشدد على أن تجربة الإعلام في دول التحالف منذ بدء «عاصفة الحزم» أرست نموذجاً متميزاً في مواجهة الآلة الإعلامية الضخمة التابعة لإيران وحلفائها في المنطقة والعالم. وعبر عن شكره الكبير لدول التحالف بقيادة السعودية، لاسيما الأشقاء في الإمارات على جهودهم الأخوية في مختلف المجالات، مؤكداً وحدة الموقف والمصير.