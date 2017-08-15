أحمد عمر يعود لقيادة سلة الوصل بعد 14 سنة

علي معالي (دبي)

بدأ أحمد عمر المدير الفني الجديد لسلة نادي الوصل، مرحلة التأهيل والأعداد للموسم الجديد، وهو العائد إلى» أول محطة تدريبية له في الإمارات قبل 14 سنة، ساعياً لاستعادة الزمن الجميل لسلة الفهود، والبحث عن الألقاب من جديد.

وأكد أحمد عمر أن ذلك يحتاج إلى العمل على محورين أساسيين، قائلاً:«لا بد من الاهتمام بلاعبي النادي من عناصر الشباب وصغار السن ليكون البناء على أساس قوي ومتين، أما المحور الثاني فيعتمد على ضرورة الاستعانة بلاعبين من الخارج لسد الثغرات الموجودة في بعض المراكز الحالية في الفريق.

وقال: تم الاتفاق على تقييم الفريق كل فترة زمنية محددة، ليكون العمل سائراً بشكل جيد من كل النواحي، ولكي يعود الفريق إلى سابق عهده وتحقيق الألقاب يحتاج إلى 3 سنوات، وهذا ما تحدثت فيه مع القائمين على اللعبة في البيت الأصفر، وعلى الرغم من عدم وضوح الصورة بشأن الاستعانة باللاعب الأجنبي، فإنني أؤكد أن وجوده ضرورة قصوى لكي يُكسب المجموعة الحالية من الشبان ، الخبرات والكفاءات المتنوعة التي نحتاجها في مرحلة البناء، وعلينا البحث عن عناصر تتميز بأطوال مناسبة.

وتابع:«الاهتمام حالياً على اللاعب المواطن في المقام الأول، في انتظار ما تسفر عنه الفترة المقبلة بشأن اللاعب الأجنبي، مؤكداً أن ثقته كبيرة بعناصر الفريق».