"لايف لاين" الإنسانية عالقة في المتوسط عشية قمة أزمة

روما (أ ف ب)

تنتظر سفينة لايف لاين الانسانية المهددة بالحجز من ايطاليا، اليوم السبت، في المياه الدولية بالبحر المتوسط حلا دبلوماسيا وتموينا لـ230 مهاجرا على متنها، وذلك عشية قمة اوروبية مصغرة مخصصة لملف الهجرة.

وبعد مغامرة سفينة اكواريوس ومهاجريها الـ629 التي رفضت كل من مالطا وايطاليا استقبالها قبل ان تسمح لها اسبانيا بالرسو، باتت سفينة لايف لاين رمزا للصراع بين الدول الاوروبية بشأن التكفل بالمهاجرين الذين يتم انقاذهم في البحر المتوسط.

وعشية القمة الاوروبية أعرب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون السبت عن تأييده لفرض عقوبات مالية على الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي التي ترفض استقبال مهاجرين.

وندد وزير الداخلية الايطالي وزعيم حزب الرابطة (يمين متشدد) ماتيو سالفيني السبت بـ"عجرفة" الرئيس الفرنسي، داعيا اياه الى "الاقلاع عن الاهانات واظهار كرمه بالوقائع وفتح الموانئ الفرنسية الكثيرة والتوقف عن ابعاد نساء واطفال ورجال الى فينتيميلي"، عند الحدود الفرنسية الايطالية.

وبعد ثلاثة اسابيع من تولي الحكومة الجديدة لمهامها في ايطاليا والتي وعدت بوقف تدفق المهاجرين، استبعدت روما امكانية استقبال السفينة في موانئها وقالت انها تريد التثبت من السفينة وجنسيتها.