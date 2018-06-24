إعلام «التحالف» يتعهد فضح جرائم «الحوثيين» وإيران

جدة (وام ووكالات)

أكد وزير الإعلام السعودي عواد بن صالح العواد، أن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن تمكن من استعادة وتحرير ما يزيد على 85% من الأراضي اليمنية مع التزامه التام بقواعد الاشتباك وحماية المدنيين ودعم الشعب اليمني وحكومته الشرعية في مقاومة المعتدين، وقال في كلمة أمام اجتماع وزراء إعلام الدول الأعضاء في «تحالف دعم الشرعية في اليمن» بجدة، إن ميليشيات الحوثي الانقلابية إحدى أدوات إيران لتهديد استقرار المنطقة، وأطماعها لم تتوقف عند الاعتداء على اليمنيين والاستيلاء على أراضيهم، بل تعدت ذلك إلى تهديد أمن المملكة العربية السعودية بإطلاق أكثر من 152 صاروخاً باليستياً تصدت لها قوات الدفاع الجوي بكل بسالة ومنعتها من الوصول إلى أهدافها ومنها مكة المكرمة ما يعكس عدم اكتراث هذه الميليشيات لحرمة المقدسات الإسلامية؛ لذلك كان لازماً على التحالف أن يتصدى للميليشيات لقطع أذرع إيران في المنطقة، وإعادة الشرعية في اليمن.

وأوضح العواد أن التحالف تمكن من تحقيق انتصارات ملحوظة في مختلف الجبهات، خصوصاً صعدة المعقل الرئيس لميليشيات الحوثي وجبهة نهم شرق صنعاء، حيث حقق تقدماً نوعياً بتحرير عدد من المواقع الاستراتيجية وقطع طرق إمداد الميليشيات ومحاصرة فلولها وتكبيدها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، إضافة إلى أنه تم تأمين المناطق المحررة وإعادة الأسر النازحة إلى منازلها.

وأضاف أن دعم التحالف لم ينحصر في العمليات العسكرية بل امتد إلى جوانب اقتصادية وأمنية وإغاثية وخدمية ومشاريع تطوير البنية التحتية، إضافة إلى الدعم الإعلامي المرتكز إلى مواثيق الشرف الصحفي.

ولفت إلى أن الاجتماع يهدف إلى تعزيز جهود التعاون للتصدي للإعلام المعادي للتحالف وكشف أجندته ومحاولاته تزييف وخداع واختلاق قصص كاذبة والترويج للشائعات وبث المعلومات المشوشة للتشكيك بكل ما يتحقق للجيش اليمني وقوات التحالف من انتصارات على أرض المعركة. وأضاف «في مواجهة الإعلام المضلل إننا بحاجة ماسة إلى تكثيف الجهود لفضح جرائم الميليشيات المدعومة من النظام الإيراني بحق أبناء الشعب اليمني وممارساتها غير الإنسانية وسلوكياتها غير الأخلاقية والإجرامية، وإبراز انتصارات وإنجازات الجيش وقوات التحالف في الجوانب الإنسانية والسياسية والعسكرية.