سلطان بن خليفة: ما تحقق في مياه الصين دليل تفوق واحتراف

خالد السعدي (هاربين)

هنأ سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، فريقي أبوظبي والفيكتوري بعد التفوق والإنجاز الكبير الذي حققته الفرق الإماراتية، في ثالث جولات بطولة العالم لزوارق الفورمولا- 1 التي أقيمت في مدينة هاربين الصينية، حيث أحرز زورق أبوظبي 5 بقيادة ثاني القمزي وصافة الجولة، وحل زورق الفيكتوري 3 بقيادة أحمد الهاملي في المركز الثالث.

وأكد سموه أن الفريقين هما خير من يمثل الإمارات ويقدم لها الألقاب والمراكز الأولى في مختلف المنافسات البحرية العالمية. وأضاف سموه أن تصدر فريق أبوظبي حالياً الترتيب العام للبطولة عبر زورقه 6 بقيادة أليكس كاريلا، إنجاز يحسب للفريق وقدراته العالية، خاصة أن زورق أبوظبي 6 أنهى السباق في المركز الرابع، ليتصدر الترتيب العام ويحقق المطلوب منه من خلال المحطة الثالثة للبطولة.

وقال سموه: «إنجاز أبطال الإمارات وصعودهم المنصة مع ختام الجولة وبمشاركة الكثير من المحترفين، دليل على التفوق والأفضلية لهم بين المشاركين كافة، وما تحقق في البطولة، دليل على احتراف هؤلاء الأبطال، ونقدم لهم كل التهنئة لما يقدمونه للإمارات من إنجازات وتفوق، ورفع راية الدولة عالياً».

وأضاف سموه: «صدارة فريق أبوظبي للبطولة، علامة صحية على أن الفريق يؤدي المطلوب منه ويقدم المنتظر بأن يكون أحد المنافسين الأقوياء على المراكز الأولى، نريد أن تكون هناك استمرارية في الحفاظ على هذه الصدارة، خاصة أن آخر محطات البطولة ستكون في الإمارات مع جولتي أبوظبي والشارقة». وبين سموه أهمية تحقيق فريق أبوظبي الصدارة حالياً من منطلق أنها جاءت بجدارة، خاصة مع القدرات القوية للزورقين عبر البطولة، واحتلال المراكز الأولى، باستراتيجية متناغمة وتفوق ملموس.