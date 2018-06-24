الإمارات: تحرير الحديدة يعزز فرص الحل السلمي

جدة (وام)
أكدت الإمارات العربية المتحدة مواصلة العملية العسكرية والإنسانية لتحرير الحديدة، ومينائها لضمان وصول المساعدات الإنسانية للشعب اليمني ورفع معاناته، وإيقاف التدخل الإيراني من خلال منع تهريب الأسلحة عبر الميناء، وتأمين الممرات المائية الدولية، من خلال إيقاف تهديد ميليشيات الحوثي الانقلابية لحركة الملاحة في البحر الأحمر.
وشدد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة رئيس المجلس الوطني للإعلام خلال ترؤسه وفد الدولة المشارك في اجتماع وزراء إعلام «دول التحالف لدعم الشرعية في اليمن» الذي عقد أمس، في جدة على أن الأزمة اليمنية لن تنتهي إلا عبر عملية سياسية تتفق مع المرجعيات الثلاث المتمثلة في مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية والقرار الدولي 2216. لافتاً إلى أن عملية تحرير الحديدة ومينائها تعزز فرص الوصول إلى حل سلمي، والخروج من حالة الجمود من خلال الضغط على الميليشيات للجلوس إلى طاولة المفاوضات.
|
وقال الجابر «إن الإمارات وبتوجيهات من قيادتها الرشيدة وضمن دورها الفاعل في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية مستمرة في الوقوف إلى جانب الشعب اليمني من خلال تنفيذ عملية إنسانية كبيرة لإيصال المساعدات إلى المناطق المحررة». وأشار إلى أن اجتماع إعلام دول التحالف يأتي في ظل الانتصارات النوعية التي تحققها القوات اليمنية المشتركة بدعم من التحالف والتطورات والأحداث المتسارعة في اليمن.
|