الإمارات: تحرير الحديدة يعزز فرص الحل السلمي

جدة (وام)

أكدت الإمارات العربية المتحدة مواصلة العملية العسكرية والإنسانية لتحرير الحديدة، ومينائها لضمان وصول المساعدات الإنسانية للشعب اليمني ورفع معاناته، وإيقاف التدخل الإيراني من خلال منع تهريب الأسلحة عبر الميناء، وتأمين الممرات المائية الدولية، من خلال إيقاف تهديد ميليشيات الحوثي الانقلابية لحركة الملاحة في البحر الأحمر.

وشدد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة رئيس المجلس الوطني للإعلام خلال ترؤسه وفد الدولة المشارك في اجتماع وزراء إعلام «دول التحالف لدعم الشرعية في اليمن» الذي عقد أمس، في جدة على أن الأزمة اليمنية لن تنتهي إلا عبر عملية سياسية تتفق مع المرجعيات الثلاث المتمثلة في مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية والقرار الدولي 2216. لافتاً إلى أن عملية تحرير الحديدة ومينائها تعزز فرص الوصول إلى حل سلمي، والخروج من حالة الجمود من خلال الضغط على الميليشيات للجلوس إلى طاولة المفاوضات.

وأكد ضرورة مواجهة التدخل الإيراني الذي يهدف إلى زعزعة أمن واستقرار المنطقة، ووضع الآليات التي تكفل إيقافه من خلال التنسيق والتعاون المشترك وإيجاد الاستراتيجيات التي تضمن الوقوف أمام الماكينة الإعلامية الإيرانية وأدواتها التي تخوض حرباً مفتوحة ضد دول المنطقة. وشدد على الدور المحوري للإعلام في مكافحة التطرف والإرهاب مؤكداً أن هذه الجهود لن تنتهي إلا بالقضاء على جذور الفكر المتطرف والشاذ ومصادر تمويله، داعياً إلى القيام بدور كبير لتحصين الشباب والمجتمعات ضد الأفكار الضالة، التي لا تمثل بأي حال من الأحوال الدين الإسلامي الذي يقوم على الاعتدال والوسطية والتسامح وقبول الآخر.

وقال الجابر «إن الإمارات وبتوجيهات من قيادتها الرشيدة وضمن دورها الفاعل في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية مستمرة في الوقوف إلى جانب الشعب اليمني من خلال تنفيذ عملية إنسانية كبيرة لإيصال المساعدات إلى المناطق المحررة». وأشار إلى أن اجتماع إعلام دول التحالف يأتي في ظل الانتصارات النوعية التي تحققها القوات اليمنية المشتركة بدعم من التحالف والتطورات والأحداث المتسارعة في اليمن.