أسباب نجاح زيدان

«ما زلنا نملك هذا النهم للفوز ببطولات، لكن كرة القدم ليست انتصارات دائمة.. علاقتي بريال مدريد أكبر من مجرد عقد ومن التوقيع على هذا العقد»..
بتلك الكلمات يختصر زين الدين زيدان فلسفته وأفكاره وواقعيته.. وسط تساؤلات تدور حول أسباب نجاحه مع ريال مدريد، وقد وصفه الإنجليز بأنه «نجاح مجنون».. وهو أصبح رابع مدرب صاحب إنجازات في تاريخ ريال مدريد والمعروف أن ميجول مينوز يحتل مقعد المدرب الأول في تاريخ النادي بفوزه بـ16 بطولة.. فما السر الذي يضع زيدان في مصاف المدربين التاريخيين في قلعة مدريد لكرة القدم؟
السر كما أظن هو أنه كان لاعباً موهوباً هادئاً في الأداء ويخفي زيدان في الهدوء شجاعة دفينة مبعثها الثقة، ومن مظاهر تلك الشجاعة قراراته بشأن كريستيانو رونالدو، الذي جلس احتياطياً راضخاً لأوامر مدربه وواثقاً فيها، فقد منحه زيدان حرية حركة في الملعب لم تكن متاحة من قبل بنفس القدر.
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في مبارياته بدل زين الدين من طريقة لعب الريال. مرة 4/4/2.. ومرات 4/2/3/1.. وفي مباراة ذهاب السوبر الأخيرة لعب بطريقة 4/1/2/1/2.. وكان برشلونة يبحث من البداية عن وسيلة يعلن بها أن غياب نيمار ليس مؤثراً، فبدا عصبياً في الأداء ولم ينجح جيرارد دولوفيو في تعويض غياب نيمار. فيما لم يشغل زيدان كيف يبرر غياب رونالدو من البداية فنجمه الأول عائد من إجازة ولم يؤد سوى ثلاثة تدريبات..
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