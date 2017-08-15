رونالدو يرد الدين

دبي (الاتحاد)
احتفل كريستيانو رونالدو بهدفه في مرمى البارسا بطريقة مثيرة للجدل، وكانت احتفاليته في قلب الكامب نو ملهمة لملايين المغردين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم، فقد رفع قميصه لجماهير البارسا على طريقة غريمه الأزلي ليونيل ميسي حينما رفع قميصه في قلب البرنابيو معقل جماهير الريال في كلاسيكو العام الماضي.
واختلفت الآراء بين مؤيد لرونالدو في طريقته الاحتفالية، حيث أكد هؤلاء أنه فعلها بهدف الثأر من ميسي، ودفاعاً عن جماهير الريال التي تعرضت لهذا الموقف على يد ميسي في معقلها بالبرنابيو، ومن ثم يحق لرونالدو رد الدين للنجم الأرجنتيني.
|
|