رونالدو يرد الدين

دبي (الاتحاد)

احتفل كريستيانو رونالدو بهدفه في مرمى البارسا بطريقة مثيرة للجدل، وكانت احتفاليته في قلب الكامب نو ملهمة لملايين المغردين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم، فقد رفع قميصه لجماهير البارسا على طريقة غريمه الأزلي ليونيل ميسي حينما رفع قميصه في قلب البرنابيو معقل جماهير الريال في كلاسيكو العام الماضي.

واختلفت الآراء بين مؤيد لرونالدو في طريقته الاحتفالية، حيث أكد هؤلاء أنه فعلها بهدف الثأر من ميسي، ودفاعاً عن جماهير الريال التي تعرضت لهذا الموقف على يد ميسي في معقلها بالبرنابيو، ومن ثم يحق لرونالدو رد الدين للنجم الأرجنتيني.

فيما غرد أنصار البارسا وعشاق ميسي، مؤكدين أن رونالدو فعل بهدف التقليد لا أكثر، وأن النجم البرتغالي يشعر دائماً بالغيرة من نظيره الأرجنتيني، فيما كان الرأي الأكثر اعتدالاً الذي أقر بأن الصراع بين النجمين الكبيرين هو الذي يجعل كرة القدم في السنوات الأخيرة أكثر إثارة وجاذبية، كما أن كلاً منهما، أي ميسي ورونالدو، يدفع الآخر للتألق بطريقة غير مباشرة.