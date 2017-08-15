الجزيرة يواجه الاتحاد السعودي 23 أغسطس

مصطفى الديب (أبوظبي)

توصل الجزيرة لاتفاق مع نادي الاتحاد السعودي لخوض مباراة ودية بين الفريقين في العاصمة أبوظبي، يوم 23 من الشهر الجاري، ومن المقرر أن يحط «العميد» السعودي في الإمارات لإقامة معسكر خارجي خلال هذه الفترة.

كما قرر الجهاز الفني لفخر أبوظبي خوض مباراة ودية ثانية في الـ27 من الشهر نفسه، ولكن لم يتحدد طرفها حتى الآن.

وتتجه النية داخل الجزيرة لتحويل المباراتين الوديتين إلى دورة ودية من ثلاثة فرق هي الاتحاد والجزيرة وأحد فريقي النهضة العماني أو المحرق البحريني حسب ظروف أي منهما خلال فترة المباريات.

ويعود الجزيرة للتدريبات مساء اليوم بعد الراحة التي حصل عليها عقب العودة من المعسكر الخارجي مساء الجمعة الماضي، وكان الجهاز الفني قد قرر منح اللاعبين راحة لمدة ثلاثة أيام، قبل مواصلة مسيرة الاستعدادات للموسم الجديد.