مليون درهم جوائز المربع الذهبي للكأس

معتز الشامي (دبي)

تدرس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة، تحديد مقترح «مبدئي»، بتخصيص مبلغ مالي مكافأة لفرق المربع الذهبي لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وذلك بعدما شهدت أحد اجتماعات مجلس الإدارة طرح بعض الأفكار، المتعلقة بقيمة المكافآت، والتي يتوقع ألا تقل عن مليون درهم، بعد مخاطبة الشركات الراعية للبطولة.

ورحب المجلس بمقترح اللجنة تحديد مكافآت مالية لهذا الدور في سابقة لم تحدث من قبل، بينما لم تحدد اللجنة بعد القيمة الإجمالية النهائية للمقترح الذي يتوقع ألا يقل عن المليون درهم، بواقع 250 ألف درهم لكل نادٍ متأهل إلى ما قبل نهائي البطولة، بل وقد يزيد على ذلك حال ساهمت الشركات الراعية في دعم المقترح، في ظل رغبة الاتحاد واللجنة بتحويل البطولة، وخصوصاً أدوارها النهائية، إلى احتفالية وطنية في حب الوطن، كونها تحمل أغلى الأسماء، وهو اسم صاحب السمو رئيس الدولة، فضلاً عن إطلاق شعار «عام زايد»، على البطولة في نسختها الجديدة المتوقع أن تبدأ بدور الـ 16 في ديسمبر المقبل.

من ناحية أخرى، استعرضت الأمانة العامة في اتحاد الكرة التحضيرات الخاصة بحفل توزيع جوائز الاتحاد عن الموسم الماضي، والذي سيحتضنه في فندق ميريديان منتجع شاطئ العقة في يوم 26 من الشهر الجاري، ومراسم قرعة بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وقرعة مسابقتي الاتحاد «التصفيات التمهيدية، ودوري الدرجة الأولى» للموسم الجديد 2017 – 2018، إضافة إلى قرعة ملاعب الملحق الخاص بالأندية الصاعدة لدوري الخليج العربي والهابطة إلى دوري الدرجة الأولى للموسم الجديد، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الاتحاد في دبي وترأسه أحمد بهادر الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية في الاتحاد بالوكالة.

وفي مستهل الاجتماع، أكد بهادر أن تنظيم الحفل لهذا الموسم في إمارة الفجيرة، يعطيه طابعاً ورونقاً خاصاً يرتقي إلى مكانته الرياضية والكروية كختام وتتويج للموسم للموسم الرياضي 2016 - 2017، وبداية نستشرف معها خطوات النجاح والتميز للموسم المقبل.

وقال بهادر: الاجتماع بحث في آليات العمل وبرنامج الحفل المعد من قبل الأمانة العامة والذي سيشهد تنظيماً مختلفاً بما سيتضمنه من فقرات تحاكي ما شهده العام الماضي من أحداث رياضية ومجتمعية في الدولة.