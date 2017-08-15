القاهرة تستضيف سوبر الخليج العربي 15 سبتمبر

دبي (الاتحاد)

حددت لجنة دوري المحترفين يوم 15 سبتمبر المقبل، موعداً لمباراة كأس سوبر الخليج العربي لموسم 2017 - 2018، والتي تجمع فريق الجزيرة بطل دوري الخليج العربي لموسم 2016 - 2017، وفريق الوحدة بطل كأس صاحب السمو رئيس الدولة - حفظه الله، وذلك على استاد 30 يونيو في العاصمة المصرية القاهرة.

وأعلنت لجنة دوري المحترفين عن اكتمال الاتفاق مع شركة «برزنتيشن» المصرية راعي ومنظم المباراة، لتستضيف القاهرة اللقاء المهم للمرة الثانية على التوالي، بعد أن كان استاد 30 يونيه قد شهد مباراة السوبر الإماراتي في العام الماضي، حيث حقق فريق الأهلي اللقب بعد تغلبه على الجزيرة بهدفين مقابل هدف.

وجاءت موافقة لجنة دوري المحترفين على العرض المقدم من شركة «برزنتيشن» لتنظيم المباراة بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة السابقة من كأس سوبر الخليج العربي في القاهرة، والتي حظيت باهتمام إعلامي كبير، حيث تم نقل اللقاء على عدد من القنوات الفضائية الإماراتية والمصرية، كما حققت المباراة نسبة حضور جماهيري مرتفعة. وقال وليد الحوسني المدير التنفيذي للجنة دوري المحترفين بالإنابة: إقامة مباراة كأس سوبر الخليج العربي في مصر للمرة الثانية على التوالي، تأكيد لمتانة العلاقات بين البلدين، مشيراً إلى أن الإمارات استضافت كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك مرتين، مضيفاً : النسخة السابقة من السوبر الإماراتي حققت نجاحاً لافتاً على كل المستويات، مؤكداً ثقته في أن تخرج النسخة الجديدة بصورة أفضل.

وتابع: تسعى اللجنة من إقامة مباراة كأس سوبر الخليج العربي خارج الدولة إلى تحقيق عدة أهداف، من بينها توسيع قاعدة المتابعين لكرة القدم الإماراتية، وإتاحة الفرصة لفرقنا ولاعبينا لتقديم مستويات متميزة تعكس التطور الكبير الذي تشهده الكرة في بلادنا، كما تسهم مثل هذه المباريات في جذب أعداد أكبر من عشاق كرة القدم في مصر للتعرف أكثر إلى كرة الإمارات، ومتابعة مسابقات لجنة دوري المحترفين.