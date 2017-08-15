باوزا يستدعي 30 لاعباً لمباراتي السعودية والعراق

دبي (الاتحاد)

استدعى المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأرجنتيني إدجاردو باوزا 30 لاعباً لتشكيلة «الأبيض»، استعداداً لمباراتي المنتخبين السعودي في 29 أغسطس الجاري، والتي ستقام في ستاد هزاع بن زايد في مدينة العين، والمنتخب العراقي في 5 من سبتمبر القادم في العاصمة الأردنية عمّان، وذلك ضمن منافسات الجولتين التاسعة والعاشرة للدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم في روسيا 2018.

وضمت تشكيلة باوزا كلاً من، سهيل أحمد النوبي، بني ياس، أحمد خليل، علي مبخوت، محمد فوزي، فارس جمعة، علي خصيف «الجزيرة»، عبدالعزيز هيكل، عبدالعزيز صنقور، وليد عباس، خميس إسماعيل، حبيب الفردان، محمد مرزوق، ماجد ناصر، حسن إبراهيم «شباب أهلي دبي» أحمد برمان، مهند سالم العنزي، عمر عبد الرحمن، خالد عيسى، محمد أحمد، إسماعيل أحمد، محمد عبدالرحمن «العين» طارق أحمد، محمود خميس، سالم صالح، أحمد محمد شمبيه، النصر، إسماعيل مطر، خالد باوزير، محمد العكبري، طارق أحمد الخديم، أحمد راشد المحرزي «الوحدة». وقال حسن الجسمي المتحدث الرسمي لاتحاد الكرة، أن بداية التجمع للمنتخب الوطني ستكون في دبي يوم الجمعة المقبل، حيث ستبدأ التدريبات على أرضية ملعب ذياب عوانه في اتحاد الكرة، من دون مشاركة لاعبي نادي العين لارتباطهم مع ناديهم للعب مباراة دور الثمانية أمام نادي الهلال السعودي في 21 أغسطس الحالي، ضمن مسابقة دوري أبطال آسيا، على أن يلتحق لاعبو العين بتدريبات الأبيض بعد فراغهم من المباراة يوم 22 أغسطس.

وأضاف الجسمي: بالتحاق لاعبي العين لتشكيلة المنتخب تنتقل التدريبات إلى مدينة العين، حيث ستجري تدريبات المنتخب على أرضية ستاد طحنون بن محمد «القطارة»، فيما سيكون السفر إلى العاصمة الأردنية عمّان في 3 من سبتمبر القادم.

وأوضح المتحدث الرسمي للاتحاد، أن المدير الفني للمنتخب الوطني قام بزيارات ميدانية لمعسكرات أندية الجزيرة والنصر وشباب الأهلي دبي في أوروبا، وحضر 3 مباريات ودية لهذه الأندية، للاطلاع عن كثب على مستوى وأداء اللاعبين، إضافة للاجتماع مع مدربي هذه الأندية، والجلوس معهم ومناقشتهم وتبادل الأفكار والمقترحات حول الخطط التدريبية والتطويرية، بما يصب في مصلحة تطوير مستوى اللاعبين بما يعود بالفائدة الإيجابية للمنتخب الوطني وللأندية على حدٍ سواء.

وأشار الجسمي، إلى أن تشكيلة باوزا شهدت انضمام لاعبين جديدين تم تصعيدهم من صفوف المنتخب الأولمبي، وهما سهيل أحمد النوبي من نادي بني ياس، وأحمد راشد المحرزي، من الوحدة، ضمن توجهات الاتحاد ورؤيته في ضم لاعبين جدد وضخ دماء جديدة في صفوف الأبيض من اللاعبين المؤهلين لتمثيل المنتخب الوطني.