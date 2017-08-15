مخاطر التخلف عن سداد الديون تلوح في أفق فنزويلا

كراكاس (أ ف ب)

تمر فنزويلا بأسوأ أزمة سياسية منذ عقود تخللها نقص في المواد الغذائية واحتجاجات في الشوارع، لكن الوضع قد يتفاقم في ظل تعاظم مخاطر عجز الدولة عن تسديد ديونها. وفي حال تحقق هذه الفرضية، لن تتمكن هذه الدولة النفطية التي تفتقر إلى السيولة من الاقتراض من الأسواق المالية.

وقد يصادر الدائنون أصول شركة النفطة الحكومية «بي دي في اس ايه»، من ناقلات ومصانع تكرير وحسابات مصرفية، الأمر الذي سيزيد الطين بلة على الصعيد الإنساني.

ولم تدخر حكومة الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو جهداً لتجنب هذه الفرضية، مفضلة تسديد مستحقاتها المالية على استيراد الأغذية والأدوية. لكن الإيرادات النفطية تتراجع.

والاستحقاق المصيري سيكون في أكتوبر ونوفمبر المقبلين عندما يتوجب على فنزويلا وشركة النفط الوطنية تسديد 3.8 مليار دولار.

وكتب أندريس أباديا خبير الشؤون الاقتصادية في أميركا اللاتينية في مجموعة «بانثيون ماكروإيكونوميكس» أن الأمر يمثل «تحديا فعليا لكن الحكومة ستدفع ديونها على الأرجح». غير أنه لفت إلى النقص الحاد في السيولة، مضيفا «نتوقع أن يزداد الوضع سوءا».

وقال الخبير «تزداد مخاطر أن يؤدي تدهور الوضع الاقتصادي في ظل الكساد وتضخم شبه جامح يتزامن مع تفاقم الأزمة السياسية إلى تغيير الحكومة».

والحل الوحيد، في نظر محللين كثيرين، يقضي بأن تعيد كاراكاس التفاوض على شروط تسديد ديونها. لكن موجة الاستنكار الدولي التي أثارها انتخاب الجمعية التأسيسية قد تعرقل مساعيها.