«الشارقة للتأمين» تضاعف أرباحها الصافية

أبوظبي (الاتحاد)

ضاعفت شركة الشارقة للتأمين أرباحها الصافية لتبلغ قيمتها 8.3 مليون درهم خلال الربع الثاني من 2017، مقارنة مع 4 ملايين درهم في الربع الثاني من 2016، وارتفعت بذلك الأرباح الصافية للشركة إلى 17.93 مليون درهم في النصف الأول من 2017 مقابل خسائر بلغت قيمتها 2.91 مليون درهم في النصف الأول من 2016، بحسب البيانات المالية التي أفصحت عنها الشركة أمس.

وبذلك فقد بلغت ربحية السهم الواحد 0.13 درهم في النصف الأول ( منها 0.06 درهم في الربع الثاني) من 2017 مقابل خسائر كانت تبلغ 0.02 درهم للسهم الواحد في النصف الأول من 2016.