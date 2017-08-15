خسائر «دريك أند سكل» تتجاوز مليار درهم بالنصف الأول

أبوظبي (الاتحاد)

تضاعفت خسائر شركة دريك أند سكل إنترناشونال عدة مرات لتصل 1.037 مليار درهم بالنصف الأول من 2017 مقارنة مع 216 مليون درهم بالنصف الأول من 2016، وأما الخسائر خلال الربع الثاني من العام الجاري فقد بلغت 198.5 مليون درهم مقابل 226 مليون درهم بالربع الثاني من 2016، بحسب البيانات المفصح عنها أمس.

وانخفض صافي حقوق الملكية إلى 218 مليون درهم بنهاية يونيو 2017 مقارنة مع 1.249 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2016.

وقالت الشركة في إفصاح صادر عنها أمس، إن مجلس إدارة الشركة قرر إقالة الرئيس التنفيذي فوراً اعتباراً من تاريخه، كما أنه تم قبول استقالات أربعة أعضاء من مجلس الإدارة بما فيهم نائب رئيس المجلس، وذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد يوم أول أمس الأحد 13 أغسطس الجاري.

وقرر المجلس دعوة الجمعية العمومية للشركة للانعقاد وفتح باب الترشيح لانتخاب أربعة أعضاء جدد لملء الشواغر في مجلس الإدارة، على أن يتم تحديد تاريخ عقد الاجتماع بالتنسيق مع هيئة الأوراق المالية والسلع.