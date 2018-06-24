شاكيري وتشاكا.. العقاب الأجمل !

دبي (الاتحاد)

جدل بدأ ولن يتوقف قريباً، وعلى الأرجح سوف تتم معاقبة جرانيت تشاكا، وشيردان شاكيري على طريقتيهما في الاحتفال بالتسجيل في مرمى صربيا، فقد حرصا على التعبير عن علامة النسر الألباني، في إشارة إلى بلد الجذور لكل منهما، بهدف الثأر من الصرب على خلفية سنوات من النزاعات والحروب بينهما، وهو ما أدى إلى هجرة عائلات ألبانية إلى سويسرا منها عائلة شاكيري، وكذلك رفيق دربه تشاكا.

الإشارة في أعراف كرة القدم، ووفقاً لمبادئ الفيفا، تقع في إطار الإشارات السياسية الممنوعة في ملاعب كرة القدم، وهو ما دفع الاتحاد الصربي لكرة القدم للإعلان عن تقدمه بشكوى للفيفا للتحقيق في الأمر، حيث يجب إبقاء السياسة بعيداً عن الرياضة وكرة القدم، إلا أن الأمور لا يتم التعامل معها بهذه الصورة في ألبانيا وشعبها، فقد أشارت صحيفة «جازيتا تيما» الصادرة في تيرانا إلى أن احتفالية شاكيري وتشاكا ما هي إلا انتقام على المسرح العالمي من الصرب، مضيفة إن أي عقوبة بحقهما سوف تكون هي الأجمل، لأنها عقاب لمن يريد الثأر لكرامته.

وقال النجم السويسري شيردان شاكيري إن احتفاله بهدف الفوز الذي سجله لمنتخب بلاده في شباك نظيره الصربي ضمن منافسات كأس العالم، كان «عاطفياً فقط» ولم يقصد به تعبيراً سياسياً، واحتفل كل من شاكيري وزميله جرانيت شاكا، بالتسجيل في شباك صربيا بطريقة مشابهة، تتمثل في وضع اليدين متشابكتين بإصبعي الإبهام، لتمثيل رمز النسر الطائر.

وأثارت طريقة الاحتفال غضب الجماهير الصربية، حيث تعد الإيماءة رمزاً لشعار الحركة الألبانية ضد صربيا خلال حرب دول البلقان، التي اشتعلت في تسعينيات القرن الماضي بين كوسوفو ومقدونيا وألبانيا ضد صربيا.

وتجدر الإشارة إلى أن اللاعبين الاثنين هما من أصول من كوسوفو، التي أعلنت استقلالها عن صربيا في عام 2008، ولم تعترف صربيا باستقلال كوسوفو، ولا تزال حالة التوتر قائمة بقوة بين الجانبين.

وقال شاكيري المولود في كوسوفو، خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة: «أعتقد أنه في كرة القدم، تكون العاطفة حاضرة دائماً، ويمكنكم رؤية ما حققته، وأعتقد أن الأمر لم يكن أكثر من تعبير عن عاطفة».

وأوضح: «كنت سعيداً للغاية بتسجيل هذا الهدف ليس أكثر، وأعتقد أنه لا يفترض بنا الحديث عن هذه الأمور الآن». وسجل تشاكا هدف التعادل لسويسرا، ثم خطف شاكيري هدف الفوز لسويسرا في الدقيقة 90، ليشعل المنافسة في المجموعة الخامسة التي تتصدرها البرازيل وسويسرا برصيد 4 نقاط لكل منهما، وتليهما صربيا برصيد 3 نقاط وكوستاريكا من دون رصيد.