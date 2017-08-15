87 مليار درهم رؤوس أموال الشركات المدرجة في «أبوظبي للأوراق المالية»

أبوظبي (وام)

بلغت قيمة رؤوس أموال الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية 87.1 مليار درهم مع نهاية 2016 حسب أحدث الإحصاءات الرسمية.

واستحوذ قطاع البنوك على نحو 41.2% من إجمالي رؤوس أموال الشركات المدرجة في سوق العاصمة وبقيمة بلغت 35.9 مليار درهم تقريباً لنحو 13 بنكاً وطنياً قبل عملية الإندماج بين بنكي أبوظبي الوطني والخليج الأول.

وفي ظل الثقل الكبير الذي يتمتع به القطاع البنكي، فإنه يعد من أنشط القطاعات في تعاملات السوق المالي ويستقطب النسبة الأكبر من الاستثمارات المؤسسية على وجه الخصوص وذلك فضلا عن وزنه العالي في المؤشر العام للسوق.

وأظهرت الإحصاءات أن رؤوس أموال شركات قطاع الطاقة جاءت بالمرتبة الثانية وبقيمة 13 مليار درهم تلاها قطاع العقار بنحو 12.2 مليار درهم، والذي يعد أيضاً ضمن قائمة الأكثر نشاطاً من حيث التعاملات على أسهمه في السوق المالي.

أما على صعيد قطاع الاتصالات فقد بلغ رأسمال الشركة الوطنية نحو 8.696 مليار درهم في حين بلغ رؤوس أموال شركات قطاع الصناعة 7.8 مليار درهم، ثم جاء بعد ذلك قطاع التأمين بنحو 3.1 مليار درهم وقطاع الاستثمار والخدمات المالية 2.6 مليار درهم.

ووصلت رؤوس أمول الشركات المدرجة ضمن قطاع الخدمات نحو 2.5 مليار درهم فيما وصلت بالنسبة لشركات قطاع السلع الاستهلاكية 1.3 مليار درهم تقريباً.

يذكر أن سوق العاصمة لم يشهد حتى نهاية 2016 أي شركة مدرجة ضمن قطاع النقل به ما يعني وجود العديد من القطاعات الاقتصادية غير الممثلة في السوق المالي.